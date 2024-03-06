"В праздники цена растет": во сколько алматинцам обойдется букет на 8 марта

Традиционные тюльпаны, розы или экзотические цветы. Во сколько алматинцам обойдется букет на восьмое марта и на сколько подорожали цветы в преддверии праздника, узнал корреспондент NUR.KZ.

Замира Носирова открыла свой цветочный магазин два года назад. Клиенты полюбили ее салон за большой выбор экзотических цветов и со вкусом собранные букеты. Для них здесь можно выбрать необычную маттиолу, символ верности - лизиантус, либо добавить пучок мимозы.

Цветочный магазин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Любителей экзотики среди алматинцев немало. Как и у большинства цветочных, у Замиры Носировой огромный поток клиентов в преддверии восьмого марта. В магазине уже трудится вдвое больше персонала, чем в обычные дни.

Прежде чем сделать заказ у поставщиков, Замира изучает спрос. Примерно за пару месяцев до женского праздника уже становится понятно, что у алматинок в этом году в тренде, говорит владелица цветочного.

Цветочный магазин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Многие девушки предпочитают букет с редкими, необычными и, конечно, фотогеничными цветами. К слову, ежегодно растет не только спрос на экзотику, но и цена.

"Экзотика каждый год приходит дороже примерно на 30%. Мы ее закупаем за границей. Дорожает не только себестоимость от поставщика, но и логистика тоже дорожает к праздникам.

Замира Носирова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Очень много товара мы получаем из Европы. Если говорить про ассортимент на восьмое марта, то это, конечно, мимоза. Ее мы получаем из Италии. Еще орхидеи - они достаточно стойкие. Также есть розы, гортензии, пионы и многое другое", - рассказывает Замира.

Цветочный магазин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пучок мимозы в предпраздничный день стоит 20 тысяч тенге. Пионы обойдутся в 5-6 тысяч тенге за цветок, ранункулюс - около трех тысяч. Цены фиксированные и восьмого марта не подскочат, отмечает владелица.

Цветочный магазин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Очень сильно растет цена на розу, когда мы получаем в праздники. Опять же, из-за логистики, и сам поставщик дает другую цену. Также растет цена на такую экзотику, как маттиола.

Это очень красивый цветок, который классно смотрится в сборных композициях. Сейчас мы получаем лизиантус по более высокой цене. Он стоит от двух до 2,5 тысяч тенге за цветок. В обычный день - от 1,5 до двух тысяч", - говорит девушка.

Цветочный магазин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После 8 марта поставщики цену, как правило, снижают, говорит Замира. Но были случаи, когда и после праздников поставщики оставляли ценники высокими.

Цветочный магазин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Многие мужчины для букета выбирают сезонные цветы. Главная их привлекательность, помимо внешней красоты, - благоухание цветков. Весной замечательный запах источают гиацинты, мимозы и нарциссы, говорят в цветочном магазине.

Цветочный магазин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также наш корреспондент изучил цены на цветочном ряду одного из алматинских рынков. Ассортимент здесь значительно скромнее. У большинства продавцов только розы и тюльпаны. Цены примерно везде одинаковые.

Нурлыбек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Тюльпаны по 600 тенге, голландские розы - по 1200-1500 тенге. По сравнению с прошлым годом цены такие же. Тюльпаны местные, алматинские. Сейчас, в основном, цветы берут компании, чтобы поздравить женщин в коллективе. Ажиотаж есть, клиентов много. В основном мужчины приходят", - говорит Нурлыбек.

Еркин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По соседству с Нурлыбеком цветами торгует Еркин. Он в цветочном бизнесе уже 20 лет. Начинал с этого же рынка. Говорит, предпочтения алматинцев за 20 лет особо не изменились. Единственное - в этом году высокий спрос на тюльпаны. А еще недавно самыми популярными были розы.

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Прибыль есть, доход есть. В год один раз этот праздник. Его все цветочники ждут. Это такой праздник, к которому год готовимся. Заработать можно хорошо. Для маленьких и средних букетов берут розовые или белые розы. А вот для гигантских выбирают красные.

В этом году мужчина заказал 151 красную розу: муж купил для своей жены. Он постоянный клиент, каждый год четвертого марта берет. Но это не рекорд. Рекорд был в позапрошлом году: мужчина заказал букет из 501 красной розы. Собрать такой букет было нелегко", - говорит Еркин.

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стоил такой букет около полумиллиона тенге. И если ассортимент у продавцов на рынке схож, то цены разнятся.

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Торговля сейчас нормальная. Но я жду восьмого марта - тогда вообще торговля хорошо пойдет. Тюльпаны стоят по 500 тенге. Розы из Голландии по 1300 продаем. Но постоянным клиентам я скидку делаю хорошую. Для них дешевле будет, там как договоримся", - рассказал продавец.

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В некоторых бутиках предлагают необычные цветные и синие розы из Голландии. Стоят такие по 1200 тенге за цветок. Неплохо расходятся кустовые розы, говорят торговцы. Такая веточка обойдется в 1500 тенге.

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинские тюльпаны можно купить за 500 тенге, если хорошо поискать, ну или поторговаться. А вот пионообразные тюльпаны стоят по 600 тенге.

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также на рынке предлагают букеты с герберами и хризантемами за 5 тысяч тенге. Цветы тоже местные, выращенные в теплицах Алматинской области. Примерно такие же букеты, но в деревянной корзинке, обойдутся уже в 7 тысяч тенге.

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

А если приобрести цветы в "сумочке", то заплатить нужно 5 тысяч. Какая бы ни была цена и ассортимент, толпы покупателей сейчас во всех цветочных. А что будет восьмого марта? Некоторые продавцы в шутку говорят, что ни одна женщина не ждет этот день календаря так, как торговцы цветами.

Цветочный рынок. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее мы рассказывали о том, как выращивают тюльпаны в пригороде Алматы - супруги в селе Касымбек высадили два миллиона тюльпанов 50 сортов.

К слову, аналитики посчитали, что в этот раз цветы обойдутся казахстанцам примерно на 8% дороже, чем годом ранее. Сильнее всего цены выросли в Карагандинской области - сразу на 41,5% за год. Следом идут Алматинская область и Астана с приростом в 18,1% и 14,5% соответственно. А вот Алматы отличился самым низким ростом цен - всего 1,3% за год.

Стоит отметить, что многие мужчины, помимо букета, дарят своим женщинам и подарки - больше четверти опрошенных готовы потратить на них не менее 50 тыс. тенге.

Также корреспондент NUR.KZ провел опрос среди алматинок и выяснил, какие подарки хотят получить женщины, а что дарить точно не стоит.