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Сколько денег казахстанцы готовы потратить на 8 марта

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Автомобиль украшен красным бантом
Новый автомобиль. Иллюстративное фото: Blend Images - Ned Frisk/Getty Images

Традиционно многие мужчины 8 марта дарят своим женщинам подарки. Некоторые готовы выделить на них более 50 тыс. тенге. О том, на что потратят деньги казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

Ежегодно 8 марта казахстанцы отмечают Международный женский день. При этом многие граждане готовы потратить достаточно большие суммы, приобретая в подарок своим женщинам бытовую технику или, например, смартфон.

Аналитический центр сервиса Zaimer.kz решил провести опрос среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО), в котором приняло участие 2 300 совершеннолетних респондентов. В результате выяснилось, что 87% заемщиков в этом году планируют отмечать Международный женский день. При этом не будут праздновать 14% мужчин и лишь 9% женщин.

Какие подарки будут дарить казахстанцы

В рамках опроса стало известно, что большинство казахстанцев (46,5%) планируют дарить своим близким на 8 марта цветы и подарок. Еще 36% опрошенных собираются потратиться еще и на поход в кафе или другое развлекательное заведение, и лишь 8,2% ограничатся только цветами.

Примечательно, что больше четверти респондентов (28,6%) планируют потратить на подарок более 50 тыс. тенге. Порядка 15,1% собираются уложиться в 40-50 тыс. тенге, а 25% казахстанцев отложили на подарок 20-40 тыс. тенге.

Еще 15% заемщиков считают, что хватит 15-20 тыс. тенге, 3,3% решили ограничиться суммой в 5-10 тыс. тенге, а оставшиеся 13% опрошенных не планируют траты на этот праздник.

Таким образом, многие казахстанцы на 8 марта готовы тратить суммы сопоставимые с Новым Годом. Однако, как отмечают аналитики, в среднем стоимость каждого подарка окажется в полтора раза дороже новогоднего. Дело в гендерном характере праздника – количество одаряемых ограничивается женщинами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2064320-skolko-deneg-kazahstantsy-gotovy-potratit-na-8-marta/

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