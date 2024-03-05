"Весь праздник провела в "скорой": алматинки о самых ужасных подарках на 8 марта

Выбор подарков - дело непростое, и подходить к этому надо с большой ответственностью. Мы узнали у алматинок, какой презент точно не оценит ни одна женщина, передает NUR.KZ.

Открывают топ чаи с различными наполнениями. Может показаться, что заварочные травы для женского трудового коллектива - неплохая идея бюджетного подарка на 8 марта. Однако, вы никогда не узнаете, какая именно трава из сбора может повлечь за собой аллергическую реакцию у человека.

"Мне подарили заварочный чайник и сбор чая на травах. Как оказалось, у меня на какие-то травы была аллергия. У меня начался отек Квинке, и весь праздник я провела в "скорой", - делится читательница NUR.KZ.

Еще одна девушка рассказывает, такой же презент подготовила для коллектива ее коллега. Чаи дарителя были предназначены для разных целей. "Пострадавшей" же выпал чай для похудения. Приятное внимание, но неприятный намек.

Не менее странным, если не оскорбительным, был подарок и для Адины: ей родственница подарила крем... от недержания кала. Стоит ли говорить, что подобных проблем у девушки даже не наблюдалось? Адина добавляет: родственница частенько дарит ей то просроченные конфеты, то не нужные крема.

А вот соседка Марины вручила ей на 8 марта, женский праздник... бутылку пива и пачку чипсов. Но здесь уже, как говорится, вопрос вкуса. И все же подобный жест внимания женщина не оценила.

Другой алматинке, Мадине, сделали, казалось бы, идеальный презент на восьмое марта - набор из пены, соли для ванны и бомбочек. Такие, в красивых упаковках и в разном ценовом сегменте, можно найти сплошь и рядом.

"Наверное, большинство девушек обрадовались бы такому подарку, но не я. Потому что у меня нет ванны, а в квартире установлена душевая кабинка. При этом подруга, которая подарила этот подарок, была у меня в гостях много раз, но видимо не обращала внимание на отсутствие ванны", - делится Мадина.

Вот так простая невнимательность может произвести не самое лучшее впечатление. Есть и истории из разряда "ожидание - реальность". К примеру, Айдане на восьмое марта молодой человек вручил маленькую красивую коробочку.

Увидев ее девушка подумала, что внутри наверняка какое-то украшение, но когда она открыла коробочку, там оказались... носки. Казалось бы, сама обманулась в собственных ожиданиях, однако вещь явно была предназначена для дарения в Новый год: на носках красовались олени в снегу.

"Он меня месяц спрашивал, iPhone или iPad, - я сказала iPhone. "Белый или черный?" Сказала, черный. И в итоге он мне подарил белую фоторамку", - делится историей еще одна девушка.

И разумеется, не самым лучшим подарком для девушки будут кастрюли, сковородки и другие кухонные атрибуты. "Это намек? Чтоб я еще больше торчала на кухне?" - именно так на подаренную мужем сковородку отреагировала Алина.

Такое надо приобретать в обычные дни, по мере необходимости, считают девушки. А если и дарить, то только фанатам готовки - необязательно женщинам.

Что дарить?

Чтоб узнать наверняка, каким подарком вы точно сделаете приятно близкому, мы вышли на улицы Алматы и опросили 18 женщин. И действительно, оказалось, что подарки в виде бытовых приборов, посуды и прочих мелочей для дома не оценили бы практически все опрошенные. И лишь одна с уверенностью заявила: "Посуду любят все женщины".

А вот от чего не отказались бы девушки, так это букет цветов. Желательно - любимых. Узнать эту информацию следует заранее, а если это не представляется возможным, классические тюльпаны вполне сойдут за приятный знак внимания. Важно и количество цветов.

К примеру, как рассказала одна из опрошенных, на 8 марта ей вручили лилии. Цветок красивый, да и значение его весьма романтичное. Только если в букете их не шесть штук, как это оказалось в случае с респондентом.

Беспроигрышными вариантами также, по мнению респондентов, будут считаться драгоценные украшения и дорогой смартфон.

Отметим, что ни одна из опрошенных девушек точно бы не хотела и вовсе остаться без подарка. Главным же в нем считается внимание.

Так, если вы затруднились в выборе подарка, то заострите внимание на мелочах. Это могут быть намеки, хобби и увлечения девушки, мимолетные желания и прочее в том же духе. В конце концов, можно прибегнуть и к помощи друзей или близких девушки. Главное, не забывать - подарок должен создавать праздничное настроение.