Прислушиваться к мнению народа при застройке городов поручил премьер Бектенов

На заседании правительства обсуждены вопросы озеленения и благоустройство городов. Премьер-министр Олжас Бектенов высказался об Алматы по этому вопросу, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в Алматы сейчас активно создают "благоприятную среду для горожан".

"К примеру, заброшенная территория на улице Байсеитовой стала парком. В текущем году акимат должен сдать 3 новых и реконструировать 3 существующие парковые зоны", - заявил премьер.

Он призвал больше прислушиваться к мнению алматинцев при застройке и благоустройстве города. Это же касается и других городов Казахстана.

"Мы знаем, что население активно выступает против точечной застройки, уплотнения исторических районов города и выпиливания деревьев. Следует учитывать мнение горожан.

Подобные вопросы поднимаются довольно часто, практически во всех городах страны. Такие факты свидетельствуют о том, что акиматами принимались решения по планировке развития и застройки городов без общественных обсуждений", - заявил Бектенов.

Напомним, в мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Позже, осенью, аким Алматы Досаев в ходе встречи с населением ответил на критику горожан по этому вопросу, отметив, что борьба с точечной застройкой ведется не только в центре города.

В феврале этого года стало известно о том, что южная столица Казахстана возвращается к малоэтажной застройке. Новые проекты детальной планировки предусматривают увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, включая парки, скверы, бульвары в 3 раза уже до 2030 года.

Стоит отметить, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на неудобную планировку зданий и дорог и так называемую точечную застройку в Алматы. Во время встречи с общественностью в Алматы он заявил, что город нельзя превращать в каменные джунгли.