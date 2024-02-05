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"Сетка" улиц": о новой квартальной застройке Алматы высказался урбанист

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Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города

Квартальную застройку заложили в новый проект детальной планировки Алматы, которая, по мнению урбаниста Святослава Мурунова, предусматривает все условия для жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Новая застройка в полицентрах Алматы будет идти в соответствии с исторической планировкой города. Квартальная застройка – это не город сплошных жилых комплексов, а это именно "сетка" улиц. Эта планировка включает в себя сетку улиц с размерами 150 на 240 м, аналогичную принципам, заложенным в барселонском проекте Эшампле с его кварталами 133 на 133 метра.

Особенностью барселонского проекта является не только стремление к оптимизации городского пространства для эффективного циркулирования воздуха, но и воплощение идеи социологии пространства, заключающейся в создании условий для "города, равного для всех". Эта концепция подчеркивает значимость социального равенства и доступности городской среды для каждого жителя, обеспечивая равный доступ к общественным благам и пространствам", – сказал Святослав Мурунов.

По словам урбаниста, проект детальной планировки (ПДП) дает полное изменение развития сценария города. Он отметил, что раньше акцент делался только на жилье и бизнес-центры, потому что было понимание того, как человек хочет жить в городе.

"Анкета горожанина показала, что жители хотят работать недалеко от места, где живут, пользоваться услугами ресторанов, бизнес-услугами непосредственно там, где находятся, без необходимости ездить для этого в другие районы. Поэтому ПДП сегодня диктует застройщику, что сейчас влияние на концепции градостроения находятся на стороне города и профессионалов. Застройщику теперь нужно будет более тщательно согласовывать с акиматом то, что он хочет построить – благодаря чему не будет сплошных застроек жилья", – подчеркнул урбанист.

Также урбанист добавил, что сегодня город начинает влиять на градостроительную политику. И новые ПДП диктуют совершенно другой подход к концептуальному проектированию застройщиков. По его словам, квартальная сетка застройки в каждом районе Алматы будет включать множество функциональных объектов, что поспособствует решению вопросов занятости и созданию рабочих мест.

"Сегодня мы живем в такое время, когда людям приходится стремительно менять профессии и сферу деятельности. И от городских властей это требует очень точечного и четкого формулирования, как будут создаваться рабочие места. В ПДП заложено строительство и культурных центров, и больших экологичных производственных пространств, и офисных центров, благодаря чему занятость удастся обеспечить на уровне не ниже 45%", – заключил Святослав Мурунов.

Напомним, сегодня ранее стало известно, что южная столица Казахстана возвращается к малоэтажной застройке.

"Сегодня мы четко даем понять, что нужно ориентироваться на ПДП. И застройщик, видя, что по ПДП (проекту детальной планировки - прим. ред.) у него шесть этажей, будет с учетом этих условий согласовывать эскиз и после одобрения реализовывать проект", – заявил замакима Алматы Аскар Амрин.

Между тем еще в мае прошлого года правительство утвердило новый генеральный план Алматы до 2040 года. Основные его цели – это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах города.

Летом аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда застройщики перестанут нарушать генплан и заниматься незаконной застройкой, особенно, в предгорных районах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059199-kvartalnuyu-zastroyku-zalozhili-v-novyy-proekt-detalnoy-planirovki-almaty/

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