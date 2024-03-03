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Снегопад ожидается в Алматы и Шымкенте 3 марта

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Первый снег в Алматы
Снег. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют снегопад. Температура воздуха днем составит -2 градуса, а ночью опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают облачную погоду. Днем ожидается -9 градусов, ночью температура снизится до -17 градусов. Скорость ветра – 4,2 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 2 градусов, ночью опустятся до -2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.

Напомним, что сегодня в нескольких областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра, туманы и осадки.

Добавим, что согласно консультативному прогнозу погоды на март, приход весны в этом году на большей части Казахстана ожидается чуть позже календарных сроков: во второй половине марта – в начале апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064156-snegopad-ozhidaetsya-v-almaty-i-shymkente-3-marta/

Автор: Анастасия Борисова

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Снегопад ожидается в Алматы и Шымкенте 3 марта
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