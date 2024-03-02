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Непогоду обещают в ряде областей Казахстана в первое воскресенье весны

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Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

В нескольких областях Казахстана завтра, 3 марта, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра, туманы и осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

3 марта на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области – туман. Днем в северной и восточной частях региона, а также в Кокшетау прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

Завтра на востоке, в центре, горных районах области Жетісу временами ожидается туман. Порывы ветра – 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют дождь, снег и туман. Скорость ветра в горных районах области будет равна 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане 3 марта ожидаются осадки и туман.

3 марта днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области обещают небольшой снег, низовую метель. На юго-западе, юге области – туман, порывы ветра до 15-20 м/с.

В Петропавловске завтра днем ожидается низовая метель.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Такая же ситуация ночью и утром в Уральске.

Согласно консультативному прогнозу погоды на март, приход весны в этом году на большей части Казахстана ожидается чуть позже календарных сроков: во второй половине марта – в начале апреля.

В южных регионах март начнется с теплых весенних дней. Во второй половине первой декады (после 5 марта) ожидаются повышение температуры, осадки в виде дождя и снега, на юге и юго-востоке – дожди, временами сильные (Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области и область Жетiсу), в горных районах возможен переход в мокрый снег.

В северных областях Казахстана март – как продолжение зимы, в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064135-nepogodu-obeschayut-v-ryade-oblastey-kazahstana-v-pervoe-voskresene-vesny/

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