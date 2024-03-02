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Снегопад пообещали жителям мегаполисов Казахстана в субботу

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Люди на улице в снег
Снегопад в Алматы. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 2 марта, в Алматы, Астане и Шымкенте прогнозируется снегопад. Самая низкая температура днем – в столице. Актуальный прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем поднимется до -1 градуса, а ночью опустится до -10 градусов. Скорость ветра составит 2 м/с.

В Астане синоптики тоже прогнозируют снегопад. Показатель температуры воздуха днем достигнет -7 градусов, ночью – снизится до -15 градусов. Скорость ветра – 5,9 м/с.

Снегопад пообещали сегодня и в Шымкенте. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, а ночью температура опустится до -1 градуса. Скорость ветра – на уровне 2,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064092-snegopad-poobeschali-zhitelyam-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/

Автор: Руслан Черкашин

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Снегопад пообещали жителям мегаполисов Казахстана в субботу
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