Глава Qazaq Air Еркин Наурызбаев покинул свой пост

Еркин Наурызбаев завершил свою деятельность на посту председателя авиакомпании Qazaq Air 29 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается на официальном сайте авиакомпании, Еркин Анесович Наурызбаев - первый казахстанский авиационный специалист, возглавивший отечественную авиакомпанию.

Наурызбаев имеет 19-летний опыт работы в авиации, является командиром и инструктором воздушного судна De-Havilland Dash 8-Q400.

Отмечается, что за время его работы председателем правления авиакомпания дважды вошла в тройку лучших региональных авиакомпаний Центральной Азии и СНГ по результатам престижного международного авиационного рейтинга Skytrax.

Временное исполнение обязанностей председателя правления возложено на Нурлана Муратұлы Жакупова.

Еркин Наурызбаев был назначен руководителем Qazaq Air в октябре 2022 года. Отмечалось, что до назначения на эту должность Наурызбаев занимал руководящие посты в авиакомпании, а также являлся членом правления.

Напомним, летом прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Казына" объявил о продаже акций компании.

В середине ноября стало известно, что конкурс по реализации АО "Qazaq Air" признан несостоявшимся - фонд "Самрук-Казына" намерен объявить о нем еще раз.

В конце того же месяца министр транспорта РК заявил, что в Казахстане кроме Scat и Air Astana нужен третий крупный игрок - это должна быть казахстанская компания, которая может быть с иностранным участием. Третьим игроком, по его словам, мог стать вьетнамский лоукостер VietJet Air, с которым ведутся переговоры по возможной покупке авиакомпании Qazaq Air.

В конце декабря прошлого года стало известно о том, когда Qazaq Air планируют передать в частные руки уже в этом году.

Согласно информации с официального сайта авиакомпании, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств. Авиакомпания сертифицирована по международным стандартам производственной безопасности IOSA с 2018 года - член Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.