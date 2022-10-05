Казахстанский специалист возглавил Qazaq Air впервые за историю компании

Еркин Наурызбаев. Фото: facebook.com/QazaqAir

Новым руководителей казахстанской авиакомпании Qazaq Air стал Еркин Наурызбаев. За все время существования компании, это первый отечественный специалист, который стал ее главой. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

"Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" председателем правления АО "QAZAQ AIR" назначен Наурызбаев Еркин Анесович", – говорится в сообщении.

В авиации Еркин Наурызбаев работает уже 17 лет.

Отмечается, что до назначения он занимал руководящие посты в авиакомпании, а также являлся членом правления.

"Стоит отметить, что за всю историю существования авиакомпании, Еркин Наурызбаев – первый отечественный специалист, возглавивший АО QAZAQ AIR", – добавили представители авиаперевозчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1991126-kazahstanskiy-spetsialist-vozglavil-qazaq-air-vpervye-za-istoriyu-kompanii/