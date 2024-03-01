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Глава Qazaq Air Еркин Наурызбаев покинул свой пост

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Еркин Наурызбаев
Еркин Наурызбаев. Фото: flyqazaq.com

Еркин Наурызбаев завершил свою деятельность на посту председателя авиакомпании Qazaq Air 29 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается на официальном сайте перевозчика, Еркин Анесович Наурызбаев - первый казахстанский авиационный специалист, возглавивший отечественную авиакомпанию.

Наурызбаев имеет 19-летний опыт работы в авиации, является командиром и инструктором воздушного судна De-Havilland Dash 8-Q400.

Отмечается, что за время его работы председателем правления авиакомпания дважды вошла в тройку лучших региональных авиакомпаний Центральной Азии и СНГ по результатам престижного международного авиационного рейтинга Skytrax.

Временное исполнение обязанностей председателя правления возложено на Нурлана Муратұлы Жакупова.

Еркин Наурызбаев был назначен руководителем Qazaq Air в октябре 2022 года.

А до этого, по информации с сайта авиакомпании:

  • В 2004-2014 годы Еркин Наурызбаев работал помощником командира корабля, заместителем командира авиационной эскадрильи СВО ВС РК;
  • В 2014-2016 годы трудился на посту менеджера по качеству, а позже - генерального директора ТОО "АУЦ Swan Aviation";
  • В 2016-2018 годы - второй пилот в АО "QAZAQ Air";
  • В 2018-2019 годы - командир воздушного судна в АО "QAZAQ Air";
  • 2019 год - командир воздушного судна в Biman Bangladesh Airlines;
  • В 2020-м - июне 2022 года - член правления АО "QAZAQ AIR", руководитель Службы подготовки персонала.

Напомним, летом прошлого года авиакомпанию Qazaq Air выставили на приватизацию - фонд "Самрук-Казына" объявил о продаже акций компании.

В середине ноября стало известно, что конкурс по реализации АО "Qazaq Air" признан несостоявшимся: фонд "Самрук-Казына" намерен был объявить о нем еще раз.

В конце того же месяца министр транспорта РК заявил, что в Казахстане кроме Scat и Air Astana нужен третий крупный игрок. С его слов, это должна быть казахстанская компания, которая может быть с иностранным участием. Третьим игроком, как он сообщил, мог стать вьетнамский лоукостер VietJet Air, с которым ведутся переговоры по возможной покупке авиакомпании Qazaq Air.

В конце декабря прошлого года стало известно о том, когда Qazaq Air планируют передать в частные руки уже в этом году.

Согласно информации с официального сайта авиакомпании, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств. Авиакомпания сертифицирована по международным стандартам производственной безопасности IOSA с 2018 года - член Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2064036-glava-qazaq-air-erkin-nauryzbaev-pokinul-svoy-post/

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