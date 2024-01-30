Вице-министр обороны заявил о нехватке обмундирования для военнослужащих в Казахстане

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов сегодня в мажилисе указал на недостаточное выделение денежных средств на приобретение военным вещевого имущества, передает корреспондент NUR.KZ.

Султан Камалетдинов сообщил, что с начала 2000-х годов финансирование вещевого обеспечения увеличивали только с учетом изменений численности Вооруженных сил. Но такой подход не позволял в полной мере достигать роста индикаторов обеспеченности военнослужащих вещевым имуществом.

"Отсутствие привязки финансирования вещевого обеспечения к МРП по категориям военнослужащих (по контракту, призыву) с учетом ежегодной инфляции, влияния внешнеэкономических факторов на стоимость сырья и логистической составляющей, несмотря на проводимую работу по оптимизации расходов, существенно снижает возможность полноценного вещевого обеспечения военнослужащих.

Например, финансирование на 2024 год составило 27,3 млрд тенге или 44% от фактической потребности. На сегодняшний день задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 млрд тенге", – заявил спикер

При этом он указал на то, что оптимизация военной формы снизила финансовую потребность всех силовых структур на 1,4 млрд тенге.

"На сегодняшний день обеспеченность вещевым имуществом военнослужащих составляет 86%. Для справки: военнослужащих срочной воинской службы, курсантов, кадетов ВУЗов и воспитанников военных школ – на 100%; остальных категорий военнослужащих – в среднем на 72%, из которых:

полевой формой одежды – 100%;

повседневной формой одежды – 65%;

парадной формой одежды – 42%;

специальной формой одежды – 71%;

средствами индивидуальной защиты – 60%;

теплыми вещами – 95% (полушубки, валенки, рукавицы меховые).

Для полного обеспечения военнослужащих положенным обмундированием необходимо выделение денежных средств в сумме 62,7 млрд тенге", – подчеркнул Султан Камалетдинов.

При этом ранее он указал на высокий отток военнослужащих из армии. Одной из причин, по его словам, является относительно низкое денежное довольствие.

Согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", военнослужащие обеспечиваются за счет государства вещевым имуществом по нормам, утвержденным первыми руководителями уполномоченных государственных органов по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, и в порядке, определяемом первым руководителем уполномоченного органа.

С нормами снабжения вещевым имуществом военнослужащих, воинских частей и учреждений ВС РК в мирное время можно ознакомиться на сайте ИПС "Адилет".