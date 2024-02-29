О списке нерекомендованных для казахстанцев стран спросили замглаву МИД

В кулуарах сената замминистра иностранных дел Романа Василенко спросили, куда казахстанцам не рекомендуется ездить, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили у вице-министра, если ли список стран, которые казахстанцам не рекомендуют посещать.

"Насколько я знаю, мы такие списки не публикуем. У нас на веб-сайте министерства иностранных дел, где публикуются список в табличной форме стран, с которыми у нас действует безвизовый режим, или стран, для посещения которых требуются визы.

Но мы всегда об этом открыто говорим, что при выезде за рубеж, конечно, каждый гражданин должен, простым языком выражаясь, включать мозг и самостоятельно оценивать риск посещения той или иной страны. Понятно, что если там идет война, ну, наверное, туда не лучшее время ехать на курорт, даже если эта страна находится у Средиземного моря", - ответил замглавы МИД.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанский паспорт оказался одним из сильнейших в Центральной Азии: в рейтинге силы паспортов стран мира наша страна оказалась на 54-м месте из 93-х.

При этом ранее министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сообщал, что у Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами мира.

Добавим, что с 10 ноября 2023 года в силу вступило соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем: срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.

Наряду с этим в МИД РК напомнили, какие именно страны казахстанцы могут посещать без визы.

А в конце прошлого года стало известно о возможном начале официальных консультаций по вопросам упрощения визового режима Европейского союза для граждан РК. Тогда же в МИД высказывались о слухах по включению Казахстана в "черный список" Шенген-зоны.