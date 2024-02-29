В 10 раз больше положенного платили за вывоз мусора жители Жетісу

В области Жетісу жители на протяжении трех лет переплачивали по тарифам за вывоз мусора как минимум в 2 раза, в некоторых случаях - в 10 раз, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

В пяти районах области Жетісу чиновники более трех лет не утверждали в маслихате тарифы на вывоз мусора. Они были снижены в Панфиловском, Каратальском, Аксуском, Сарканском районах и городе Текели после вмешательства природоохранной прокуратуры.

"Прокуроры установили, что уполномоченные органы на протяжении более чем трех лет не предоставляли в маслихат тарифы для их утверждения. Они устанавливались обслуживающими компаниями самостоятельно и варьировались от 1500 до 5 000 тенге за 1 кубометр.

По акту надзора утверждены новые тарифы для жителей указанных районов, что позволило снизить плату за услуги в 2 раза, а в отдельных случаях - в 10 раз", - сообщили в областной прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры защищены интересы более 100 тыс. потребителей, в том числе 6 тысяч юридических лиц.

Напомним, летом прошлого года бывший министр национальной экономики Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов на комуслуги. В регионах, как отметил тогда экс-глава МНЭ, средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц.

В целом, по его словам, тарифы должны быть комфортными для граждан, и поэтому переход будет мягким. Также будет возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения.

Чуть позже экс-премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%, назвав это умеренным повышением. Рост тарифов, с его слов, был обоснован тем, что без этого шага невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

В начале декабря прошлого года стало известно, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию. 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

А в начале этого года экс-министр Куантыров раскрыл, на сколько повысятся тарифы на комуслуги в Казахстане. По его словам, корректировка тарифов ожидается в каждом году, потому что тарифная программа рассчитана на семь лет.