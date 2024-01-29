Нацбанк сделал заявление по новым 5-тысячным купюрам

Нацбанк Казахстана 25 декабря 2023 года выпустил в обращение новую банкноту в 5000 тенге. Специалисты объяснили, как отличить поддельную купюру от настоящей, передает NUR.KZ со ссылкой на НБК.

Как сообщает пресс-служба НБК на официальном сайте, банкноты номинальной стоимостью 5000 тенге с новым дизайном были выпущены в обращение 25 декабря прошлого года.

"Это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана", – говорится в сообщении.

Ниже приведены правила, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Казахстана нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.

Золотое интаглио. Фото: nationalbank.kz

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Специальная метка. Фото: nationalbank.kz

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов красного и синего.

Защитная нить. Фото: nationalbank.kz

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объемного изображения стилизованного беркута – патч. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.

Патч. Фото: nationalbank.kz

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета – иридисцентной краской.

Иридисцентная краска. Фото: nationalbank.kz

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

Электротип. Фото: nationalbank.kz

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Беркут". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Спарк. Фото: nationalbank.kz

Отмечается, что такая проверка купюр займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот.

Напомним также, что в ноябре в обращение выпустили новую юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан. Позже специалисты рассказывали, как проверить ее на подлинность.

Новая серия банкнот тенге была презентована Национальным банком в ноябре прошлого года на XI Конгрессе финансистов Казахстана.