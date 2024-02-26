Просроченные на 5-7 лет лекарства нашли в школах Карагандинской области

В школах Караганды выявили лекарственные средства с истекшим сроком годности, а также факты неоказания медицинских услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в период с 2022 года в школах Караганды не оказывалось медицинское обслуживание порядка 3 тыс. учеников.

"В медицинском кабинете одной из школ хранился с просроченным сроком годности "Преднизолон" в ампулах, который применяется в составе неотложной терапии при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции.

В других школах области обнаружены лекарственные препараты с 5-7-летним истекшим сроком годности", - отметили в прокуратуре.

Просроченные лекарства были уничтожены, лица привлечены к ответственности, защищены права 7 тыс. детей.

Ранее в прокуратуре Павлодарской области заявили, что в регионе проводили фиктивную вакцинацию, а также прививали детей просроченными препаратами. По информации надзорного органа, в ходе проверки медицинских организаций были выявлены факты нерационального использования свыше 9,5 тыс. вакцин на сумму более 21 млн тенге. Просроченные препараты уничтожили, а виновных привлекли к ответственности.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области пояснили, что вакцины с истекшим сроком годности медицинским организациям области не отпускались. Сообщается, что началось служебное расследование.

А в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года. Как сообщили в районном акимате, после инцидента к директору школы была применена дисциплинарная мера, индивидуальному предпринимателю отправлено уведомление, а работа столовой взята на строгий контроль.