Прививка просроченной вакциной в Павлодарской области: облздрав сделал заявление
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В управлении здравоохранения Павлодарской области заявление прокуратуры о том, что вакцинация детей проводилась просроченными препаратами, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается на сайте облздрава, создана комиссия под председательством руководителя управления здравоохранения.
"С централизованного склада управления здравоохранения вакцины с истекшим сроком годности медицинским организациям области не отпускались.
В настоящее время проводится служебное расследование. По окончанию расследования, при подтверждении случаев недобросовестной вакцинации, к ответственным должностным лицам медицинских организаций будут приняты соответствующие меры наказания.
В адрес управления здравоохранения Павлодарской области акт по итогам проведенной проверки не поступал", - заявили в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2059286-privivka-prosrochennoy-vaktsinoy-v-pavlodarskoy-oblasti-oblzdrav-sdelal-zayavlenie/