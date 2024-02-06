Прививка просроченной вакциной в Павлодарской области: облздрав сделал заявление

В управлении здравоохранения Павлодарской области заявление прокуратуры о том, что вакцинация детей проводилась просроченными препаратами, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на сайте облздрава, создана комиссия под председательством руководителя управления здравоохранения.

"С централизованного склада управления здравоохранения вакцины с истекшим сроком годности медицинским организациям области не отпускались.

В настоящее время проводится служебное расследование. По окончанию расследования, при подтверждении случаев недобросовестной вакцинации, к ответственным должностным лицам медицинских организаций будут приняты соответствующие меры наказания.

В адрес управления здравоохранения Павлодарской области акт по итогам проведенной проверки не поступал", - заявили в ведомстве.