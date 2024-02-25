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Более 8 тыс. афтершоков зарегистрировано в Алматы за месяц

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Вид на Алматы
Вид на Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города

Директор ТОО "ННЦСН и И" сообщил, что в Алматы с 23 января по сегодняшний день зарегистрировано более 8 тыс. афтершоков, и только 20 из них были ощутимы, передает NUR.KZ.

По словам директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсембаева, сегодняшнее землетрясение было очередным афтершоком.

"Сегодня в 10:15 было зарегистрировано землетрясение. Хотелось бы сразу отметить, что это афтершок. На сегодняшний день, начиная с 23 января, нашими сейсмическими станциями зарегистрировано уже более 8 тыс. афтершоков, из них более 100 с магнитудой 5 и более. И только 20 из общего количества были ощутимы жителями и гостями южной столицы. Повода для паники нет", – рассказал директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсембаев.

Как сообщили в ДЧС Алматы, после землетрясения был проведен мониторинг районов на наличие разрушений, а также функционирования объектов жизнеобеспечения. Отмечается, что по результатам мониторинга, обстановка стабильная, все работает в штатном режиме.

"От населения города на линию 112 поступило 25 звонков, даны разъяснения и рекомендации.

По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено", – добавили в ведомстве.

Землетрясение в Алматы

Напомним, в ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу. Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксировали афтершоки. Однако специалисты объясняли, что подобная афтершоковая активность – это закономерное явление.

На этой неделе в МЧС рассказали, как будут спасать алматинцев в случае, если в городе произойдет разрушительное землетрясение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062847-bolee-8-tys-aftershokov-zaregistrirovano-v-almaty-za-mesyats/

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