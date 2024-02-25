Землетрясение снова почувствовали алматинцы

В воскресенье, 25 февраля, в Алматы вновь ощущались подземные толчки. Об этом сообщили в департаменте по ЧС южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в департаменте, по предварительным данным, в 10:16 жители Алматы могли почувствовать землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен на территории Китая в 261 км на юго-восток от Алматы. В южной столице Казахстана ощущался афтершок.

Ощутимость составила 3 балла.

"Согласно алгоритму взаимодействия оповещены соответствующие госорганы. Оперативному дежурному полиции передана информация для сбора данных о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений.

Проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения", - добавили в ДЧС.

Отметим, что подземные толчки в Алматы ощущаются уже несколько дней подряд. Так, подземные толчки были зафиксированы в четверг, 22 февраля, в пятницу, 23 февраля, утром и после обеда, а также в субботу ранним утром.

К слову, в пятницу подземные толчки были зафиксированы во время масштабной сейсмотренировки в городе. Подробнее о ней мы рассказывали здесь.

Что делать при землетрясении?

В ДЧС Алматы советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо уже сегодня подготовить "тревожный чемоданчик". Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.

Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив "тревожный чемоданчик".

Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - "треугольники жизни" (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками); покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее; при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и т.д.; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

"Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания)", - отмечают в ДЧС.

После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.

Услышав сигнал "Внимание всем!", нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.

Землетрясение в Алматы

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости - в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу. Жители Алматы сообщали о незначительных повреждениях в жилых домах.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксировали афтершоки.

Сейсмологи отмечали, что за неделю - с 23 по 29 января - было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков. Однако специалисты объясняли, что подобная афтершоковая активность - это закономерное явление.