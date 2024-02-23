Слухи об аресте своего заместителя прокомментировал глава Минэкологии

Глава Минэкологии в кулуарах сената прокомментировал слухи о предполагаемом аресте своего заместителя Мансура Ошурбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ерлана Нысанбаева, насколько соответствует действительности информация об аресте вице-министра экологии и природных ресурсов Мансура Ошурбаева.

"В рамках расследования дела подготовки павильона Казахстана в Дубае на мероприятие были изъяты документы из его кабинета. На сегодня он проходит как свидетель", - отметил Ерлан Нысанбаев.

По словам министра, его заму не предъявлены обвинения, он проходит по делу в качестве свидетеля.

"Он свидетель. Меры пресечения нет, он сейчас на работе", - заявил он.

На вопрос, может ли вице-министр лишиться должности на этом фоне, Нысанбаев коротко ответил, что решение будет принято по итогам следствия. На сегодняшний день Ошурбаев сотрудничает со следствием.

Напомним, ранее сообщалось, что в кабинете вице-министра Мансура Ошурбаева сотрудники Антикора провели выемку документов в рамках анализа расходов на проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28).

Ранее также стало известно, что Антикор проводит расследование в отношении сотрудников Министерства экологии.

Напомним, что что 2 января 2023 года президент Казахстана реорганизовал Министерство экологии, геологии и природных ресурсов в Министерство экологии и природных ресурсов.

При этом полномочия и функции Минэкологии в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы были переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК.

В сентябре, согласно указу главы государства, Ерлан Нысанбаев стал министром экологии и природных ресурсов.

6 февраля 2024 года, когда был сформирован новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова, Ерлан Нысанбаев был переназначен на должность главы Минэкологии.

Добавим, что Министерство экологии и природных ресурсов, как сообщается на официальном сайте ведомства, является государственным органом РК, осуществляющим руководство в вопросах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах: