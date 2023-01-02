Токаев реорганизовал Министерство экологии, геологии и природных ресурсов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым реорганизуется одно из министерств. Текст документа приводится на официальном сайте Акорды.

В документе говорится, что президент "в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления" постановил реорганизовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов в Министерство экологии и природных ресурсов.

При этом полномочия и функции Минэкологии в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы передаются Министерству индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

Правительству президент постановил обеспечить (по согласованию с Администрацией президента) перераспределение штата госорганов и подведомственных им организаций.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Также президент подписал еще один указ, в соответствии с которым Канцелярия премьер-министра преобразуется в Аппарат правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003942-tokaev-reorganizoval-ministerstvo-ekologii-geologii-i-prirodnyh-resursov/