Вице-министра экологии Мансура Ошурбаева задержали

Вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева задержали в Астане – проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Подтверждаем, что Антикорупционая служба по Астане проводит досудебное расследование в отношении работников Министерства экологии и природных ресурсов РК и других лиц.

Расследование продолжается", – сообщили в ведомстве.

Напомним, что в июле прошлого года постановлением правительства РК Мансур Ошурбаев был назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана.

По данным пресс-службы премьер-министра, Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в городе Семее. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.

С 2010 по 2014 годы занимал разные должности в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2016 годах был заместителем руководителя Департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК.

В 2016-2017 годах являлся заместителем руководителя Департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.

С 2017 по 2019 годы руководил Департаментом экологии Астаны Министерства энергетики РК.

С 2019 по 2023 год являлся директором Департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.