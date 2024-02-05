"Отсутствует на рабочем месте": в Минэкологии прокомментировали задержание Ошурбаева

В Минэкологии подтвердили задержание вице-министра Мансура Ошурбаева, сообщив о том, что на рабочем месте чиновник отсутствует, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что по результатам внутреннего аудита, проведенного МЭПР РК касательно расходов на проведение 28-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководством Министерства материалы были направлены в Антикоррупционную службу.

"В этой связи, 5 февраля 2024 года следственно-оперативной группой Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Астане была проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан М.Ошурбаева", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

В настоящее время, по данным ведомства, вице-министр отсутствует на рабочем месте.

Ранее в Антикоре сообщили о том, что вице-министра экологии и природных ресурсов РК Мансура Ошурбаева задержали в Астане, проводится досудебное расследование.

Напомним, Ошурбаев Мансур был назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов в июне прошлого года.

По данным пресс-службы премьер-министра, Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в городе Семее.

Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.

С 2010 по 2014 годы занимал разные должности в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2016 годах был заместителем руководителя Департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК.

В 2016-2017 годах являлся заместителем руководителя Департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.

С 2017 по 2019 годы руководил Департаментом экологии Астаны Министерства энергетики РК.

С ноября 2019 года по июнь 2023 года являлся директором Департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.