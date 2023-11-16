Казахстанец 7 лет отказывался платить алименты и получил тюремный срок

Жителю Уланского района Восточно-Казахстанской области заменили ограничение свободы на реальный тюремный срок. Беспечный отец на протяжении семи лет отказывался платить алименты на содержание 11-летнего сына, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

По словам сотрудников службы пробации №1 Уланского района, ранее мужчине был назначен один год ограничения свободы за уклонение от уплаты алиментов. На сегодняшний день его задолженность составила около 3 млн тенге.

При постановке на учет в службе пробации осужденный был неоднократно осведомлен инспектором об ответственности в случае игнорирования приговора суда.

Однако, несмотря на предупреждения и замечания, злостно уклонялся от исполнения обязательств. На все проведенные профилактические работы мужчина не реагировал.

По его словам, пагубные привычки оказались сильнее ответственности перед сыном.

"Встав на учет в службу пробации №1 Уланского района, подучетный неоднократно нарушал порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, злостно уклонялся от обязанностей, назначенных по приговору суда. Задолженность по алиментам не оплачивал. Работать категорически отказывался. Употреблял наркотические вещества. Состоял на учете в ОНД ВКО как наркозависимый.

Мужчина полностью игнорировал законные требования сотрудников службы пробации. В связи с чем осужденному неотбытый срок в виде ограничения был заменен на лишение свободы на 11 месяцев в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - рассказала инспектор СП №1 Уланского района ДУИС по ВКО Мадина Мухтарова.

Напомним, ранее стало известно, что жителю Усть-Каменогорска заменили ограничение свободы на лишение за неуплату алиментов двум сыновьям. Мужчина отказывается платить около шести лет. Его задолженность составила примерно 4 млн тенге.

Как указывается в ст.45 УК РК, в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы его неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы.