Казахстанца осудили за долг перед детьми в 4 млн тенге

Житель Актюбинской области скрывал свои доходы и уклонялся от выплаты алиментов, накопив перед детьми долг в 4 млн тенге. Нерадивому отцу ограничили свободу и назначили принудительный труд, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте областного суда, 29-летний житель Кобдинского района в 2014 году женился, в семье появилось двое детей. Но уже в следующем году брак распался.

Суд обязал мужчину платить алименты своим детям. Тем не менее, платить их беспечный отец не стал - и в 2022 году был в первый раз привлечен к административной ответственности.

"Будучи уже привлеченным к административной ответственности, не сделав должных выводов, подсудимый уклонялся от уплаты средств на содержание детей, не сообщал судебному исполнителю сведения о месте работы и своих доходах, а тратил их на свои личные нужды.

Долг отца, не оказывавшего своим детям материальную помощь, составил более 4 миллионов тенге", - прокомментировали ситуацию в суде.

Крупная сумма долга и злостное уклонение от выплаты алиментов стали основанием для возбуждения уголовного дела.

"Мать детей сообщила суду, что подсудимый не платит алименты с 2019 года, в настоящее время простила его. Гражданский иск не заявлен.

На судебном заседании подсудимый признал вину, раскаялся и обязался впредь платить алименты на содержание несовершеннолетних детей", - отметили в суде.

Однако раскаяние не избавило мужчину от уголовной ответственности. Суд признал его виновным в неисполнении обязанностей по уплате средств на содержание детей (ст.139 УК РК). Его приговорили к 1 году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Также осужденного привлекли к принудительному труду.

Отметим, что согласно ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В прошлом месяце жителю Восточно-Казахстанской области за долг по алиментам заменили ограничение свободы на реальный тюремный срок. Мужчина на протяжении семи лет отказывался платить деньги на содержание 11-летнего сына. На все проведенные профилактические работы он не реагировал.

Жителю Усть-Каменогорска также заменили ограничение свободы на лишение из-за неуплаты алиментов двум сыновьям. Мужчина не платил деньги около шести лет. Его задолженность составила примерно 4 млн тенге.