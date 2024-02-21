"Гендерное равенство": депутат предложил принять закон, защищающий права отцов в Казахстане

На заседании мажилиса сегодня задумались о правах отцов в казахстанских семьях. Один из депутатов указал на недопустимость принижения роли мужчины, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в мажилисе говорили о поправках по обеспечению прав женщин и безопасности детей. Во время обсуждения депутат Ермурат Бапи обратил внимание коллег на недопустимость принижения роли отца и мужчин в обществе.

"Этот законопроект, конечно, должен и наши интересы защищать, интересы казахстанцев. Но мы должны учитывать, что 70% населения – это казахи. И присутствующие здесь знают, что у нас есть особый почет к отцу. Мы же так росли? И с этой позиции, чтобы поднять роль мужчины и отца, должны принимать соответствующий закон о роли отца, мужчины", – сказал Бапи.

Депутат Жулдыз Сулейменова признала, что в воспитании у казахов роль отца огромна.

"Да, вы заботитесь о том, чтобы роль мужчины и отца не снизилась в обществе, в целом я это поддерживаю, но мы должны учитывать и то, что у нас в Конституции прописано гендерное равенство, это цивилизованное развитие. Если в целом роль отца в семье, в воспитании детей, если для этого нужен будет закон, то я буду первая, кто поддержит этот законопроект – как мать, как гражданка", – отметила она.

В целом, по ее словам, поправки по обеспечению прав женщин и безопасности детей предусматривают защиту прав всех граждан Казахстана от насилия не только женщин и детей, но и мужчин, пожилых людей и других.

Напомним, проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане депутаты мажилиса приняли в работу в конце января. Депутат Асхат Аймагамбетов отмечал, что законопроектом предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

Сегодня в мажилисе в первом чтении одобрили законодательные поправки. Одно из нововведений – пожизненное лишение свободы педофилов и убийц детей.

Между тем депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов. Замглавы МВД Игорь Лепеха прокомментировал предложение.

Также на сегодняшнем заседании депутат Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд.