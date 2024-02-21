Морозы до 30 градусов и снегопад ожидаются в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 21 февраля. Жителям столицы вновь обещают 30-градусные морозы. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем поднимется до -4 градусов, а ночью – опустится до -19 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

В Астане, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Днем воздух прогреется до -17 градусов, ночью температура снизится до -30 градусов. Скорость ветра – 4,4 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а ночью – опустятся до -10 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.