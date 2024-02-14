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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почти 40-градусные морозы ждут казахстанцев в ближайшие дни

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Женщина с детьми идет по тротуару зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие несколько дней, с 15 по 17 февраля, в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Синоптики объяснили, что арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики, он принесет морозную погоду.

"15 февраля на востоке, 16 февраля – на юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель", – говорится в сообщении.

Прогнозируемая температура воздуха:

  • на западе ночью – до -12...-30 градусов;
  • на северо-западе, севере и в центре – до -30...-38 градусов;
  • 16 февраля на востоке – до -18...-35 градусов;
  • на юге – до -10...-30 градусов;
  • 17 февраля на юго-востоке – до -15...-28 градусов.

Напомним, в Астане сегодня учеников сразу двух смен перевели на дистанционку в Астане из-за бурана.

Вчера спасатели Алматы призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности – массовый сход лавин произошел в бассейне реки Улкен Алматы в районе БАО.

А в конце прошлой недели на севере Казахстана десятки сел остались без электричества из-за обрушившегося штормового ветра, порывы которого достигали 28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060907-pochti-40-gradusnye-morozy-zhdut-kazahstantsev-v-blizhayshie-dni/

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