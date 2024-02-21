Почему не наказали блогера, "предсказывающего" землетрясения в Алматы, рассказали в госорганах

В госорганах рассказали, какие меры приняты в отношении блогера, "прогнозирующего" разрушительные землетрясения в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Блогер Александр Савельев, называющий себя "пророком" "грибной религии" - микомистицизма, неоднократно выкладывал видео со своими "предсказаниями", согласно которым в Алматы должны были произойти разрушительные землетрясения.

Одно из них "планировалось" на 15 января, и некоторые алматинцы даже поверили в правдивость "прогнозов", когда через неделю после заявленного срока действительно случились подземные толчки.

Но сейсмологи объяснили - землетрясение произошло не в Алматы, а в Китае, алматинцы лишь почувствовали отголоски; и заверили - в ближайший год разрушительных толчков в городе не прогнозируется. Кроме того, они объяснили, что прогнозы строятся с учетом множества данных, а не на основе "снов или употребления каких-либо веществ", как заявил сейсмолог Даулет Сарсенбаев.

Мы решили узнать, почему до сих пор не заблокирован доступ к странице блогера и понесет ли он какое-то наказание за распространение ложной информации, если его "прогнозы" таковой являются.

В Министерстве культуры и информации в ответ на запрос NUR.KZ сообщили, что по обращениям граждан была проведена правовая оценка страницы Александра Савельева в Instagram.

"По результатам мониторинга были выявлены нарушения законодательства в части распространения ложной информации. По выявленным нарушениям министерством направлены уведомления в адрес администрации онлайн-платформы Meta с требованием удалить противоправные материалы.

Также направлены соответствующие письма в адрес МВД РК для принятия процессуального решения. Вместе с тем, в соответствии со статьей 684 КоАП, рассмотрение административных дел по факту распространения ложной информации отнесено к компетенции суда, а составление протокола об административных правонарушениях по части третьей статьи 456-2 - к компетенции органов внутренних дел в соответствии со статьей 804 КоАП", - рассказали в МКИ.

Однако привлечь его к ответственности сложно, говорят в министерстве, ведь блогер находится за пределами Казахстана.

Между тем, в МВД тоже ответили на запрос нашей редакции, сообщив, что в отношении Савельева не зарегистрировано каких-либо правонарушений. В ведомстве добавили, что его страницы в соцсетях заблокированы или удалены. На самом деле, страницы до сих пор находятся в открытом доступе.

При этом в Министерстве культуры и информации говорят, что заблокировать его аккаунты нельзя.

"В настоящее время меры по ограничению доступа к социальным сетям не применяются, так как на сегодняшний день в мире, в том числе и в Казахстане, отсутствуют технические возможности блокирования конкретных страниц интернет-ресурсов, использующих шифрованный протокол HTTPS, в том числе в отношении популярных онлайн-платформ, таких как YouTube, Facebook, Instagram, Х (Twitter), TikTok, «ВКонтакте», «Однокласники», Mail.ru и другие.

Блокирование всего ресурса неизбежно приведет к негативному общественному резонансу. В качестве механизма практического взаимодействия с администрациями онлайн-платформ в настоящее время выступает уведомительная работа об удалении противоправного контента", - рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что решения об удалении того или иного контента принимаются модераторами онлайн-платформ, исходя из требований законодательства Республики Казахстан, а также внутренних правил и пользовательских соглашений самих онлайн-платформ.