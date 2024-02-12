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Возможны ли в этом году сильные землетрясения в Алматы, рассказал сейсмолог

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев во время брифинга на площадке РСК рассказал, возможно ли сильное землетрясение в Алматы в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Буквально на прошлой неделе были завершены работы по анализу текущей сейсмоситуации. С в среднесрочной перспективе на 2024 год по оценке с вероятностью 0,7 сильных разрушительных землетрясений на территории нашей республики не ожидается", - сообщил директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев.

По его словам, на протяжении последних 6 лет на территории нашей республики не было зафиксировано сильных землетрясений. Что касается землетрясения, произошедшего в Алматы 23 января, спикер сообщил, что оно является транзитным, эпицентр располагался на территории другого государства.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Чуть позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем. Также сообщалось, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060503-vozmozhny-li-v-etom-godu-silnye-zemletryaseniya-v-almaty-rasskazal-seysmolog/

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