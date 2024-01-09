"Предсказание" блогера о разрушительном землетрясении в Алматы опровергли специалисты (видео)

Уже несколько дней в соцсетях рассылают видеоролик с "предсказанием" блогера о грядущем разрушительном землетрясении в Алматы. Специалисты опровергли его "прогноз", передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, мужчина без каких-либо научных подтверждений и доказательств заявил, что 15 января южную столицу Казахстана будет сильно трясти. Эти слова напугали алматинцев.

"Я тренирую в себе навыки видения, и у меня очень хорошо развился талант видеть будущее. Я тоже видел и замечал эту дату: 15-е число и разрушительное землетрясение", - приводит телеканал отрывок из распространившегося в Сети видео.

Отмечается, что блогер, ссылаясь не на выкладки ученых, а на какие-то свои собственные видения, перепугал горожан и порекомендовал им заблаговременно покинуть город.

Однако настоящие специалисты – из Института сейсмологии – такие интернет-прогнозы посчитали сомнительными. Они успокоили: никаких серьезных подземных колебаний в Алматы и его окрестностях в ближайшее время не ожидается.

"Согласно ежегодным заключениям, которые Институт сейсмологии составляет по данным мониторинговых комплексных данных, привлекается более 200 сейсмических, сейсмологических, геофизических, гидрохимических деформационных параметров. Мы ежегодно составляем такие заключения.

Исходя из опыта прошлых лет, наши специалисты на 2024 год тоже в начале января будут составлять заключение сейсмических ситуаций. По этим данным, каких-либо признаков аномальных нет. Поэтому нет оснований беспокоиться", - заверил заместитель директора Национального научного центра сейсмологических исследований и мониторинга Нурсарсен Узбеков.

Источник: КТК

Напомним, в последний раз алматинцы могли почувствовать землетрясение 7 января. Тогда эпицентр землетрясения располагался в 55 км от города, а ощутимость в самом мегаполисе составила 2 балла.

До этого подземные толчки в Алматы фиксировали 19 декабря. Эпицентр землетрясения располагался в Китае, в 347 км от Алматы, в казахстанском мегаполисе ощутимость составила 2 балла.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.