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На "прогноз" блогера о разрушительном землетрясении в Алматы 14 февраля ответили сейсмологи

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Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев ответил на слова блогера, который "спрогнозировал" разрушительное землетрясение 14 февраля, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно прогнозов псевдосейсмологов, псевдоэкспертов. В среднем в год до 10 тысяч сейсмических событий мы регистрируем на территории республики. По Алматы и Алматинской области за 2023 год - 671 событие. И то, что озвучивают псевдоэксперты - у нас чуть ли не ежедневно сейсмособытие происходит", - рассказал директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований во время брифинга на площадке РСК.

Он напомнил, что землетрясение, произошедшее 23 января, произошло не на территории Казахстана, а в других государствах.

"Прогнозы на 14 февраля - честно говоря, мы не знаем, на что ссылаются блогеры, какие у них основы - какие-то сны они видят или употребление каких-либо веществ - это щепетильный вопрос.

Мы ежедневно обрабатываем порядка 200 параметров, более 200 методик - ведется мониторинг по гидрогеохимическим наблюдениям, геофизическим, деформационным процессам, и на основании этого используются данные, на которых мы основываемся при оценке сейсмической ситуации. Как я говорил, на территории Алматинского прогностического полигона в 2024 году сильных землетрясений не ожидается", - рассказал сейсмолог.

Кроме того, заместитель директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований по науке, председатель комиссии по оценке сейсмической ситуации Нурсарсен Узбеков добавил, что вопрос влияния солнечной активности на сейсмичность земли - это не ново и изучается и исследуется сейсмологами.

"То, что говорят, что за счет вспышки или энергетических выбросов солнца могут быть катастрофические землетрясения в Алматы - это спорный момент. Тем более, эти солнечные вспышки - это очень мощное электромагнитное излучение, которое оказывает влияние на все процессы, в том числе, на скорость вращения земли.

Но в какой части солнца происходят вспышки - это очень важно. Если на той стороне солнечного диска будут происходить вспышки, то эти вспышки могут быть неэффективны", - сообщил Узбеков.

Он добавил, что в 2025 году могут еженедельно происходить 3-4 вспышки, но это не значит, что еженедельно будет происходить землетрясение. Сейсмолог добавил, что четкой закономерности влияния солнечных вспышек на сейсмообстановку региона не установлено.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Чуть позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем. Также сообщалось, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060515-na-prognoz-blogera-o-razrushitelnom-zemletryasenii-v-almaty-14-fevralya-otvetili-seysmologi/

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