Грибы "предсказали" землетрясение: как блогер "прогнозирует" катаклизмы в Алматы

Несколько дней назад блогер с внушительной аудиторией в Instagram, Александр Савельев, выпустил ролик, в котором "спрогнозировал" разрушительное землетрясение для алматинцев, передает NUR.KZ.

Специалисты рассказали, что не так с "пророчеством" Александра.

Слова Савельева о надвигающемся катаклизме уже опровергли. Так, 12 февраля сейсмолог Даулет Сарсенбаев сообщил, что в 2024 году на территории Алматинского прогностического полигона сильных землетрясений не ожидается.

"Прогнозы на 14 февраля - честно говоря, мы не знаем, на что ссылаются блогеры, какие у них основы: какие-то сны они видят или употребление каких-либо веществ… это щепетильный вопрос", - отметил сейсмолог.

Ранее сейсмологам уже приходилось опровергать "прогноз" блогера о разрушительном землетрясении в мегаполисе, которое тот "ожидал" 15 января.

"Епископ и пророк"

Самого себя Савельев называет Христосовичем, "епископом и пророком" первой в мире "грибной религии" для богатых - микомистицизма. Страница Савельева в социальной сети насчитывает более 50 тысяч подписчиков. Сейчас он продает своей аудитории грибные ретриты (духовные практики с удалением от социума, и в данном случае - использованием грибов - прим. ред.) и обучает зарабатывать. Этим же он занимался несколько лет назад, однако тогда Савельев еще не был адептом "грибной веры".

"Я ходила на презентации к различным бизнес-тренерам и, в том числе, была на презентациях Александра. Я считаю, что он хороший продажник. Но обучение у него стоило достаточно дорого, поэтому купить его не получилось", - делится воспоминаниями бывшая подписчица пророка, пожелавшая остаться анонимной.

Девушка добавила, что, узнав, в какой ипостаси сейчас выступает блогер, сдержать смех у нее не получилось. Ведь, по ее словам, в свое время Савельев был действительно грамотным специалистом-маркетологом.

Побочный эффект от грибов

Очевидно, что свои навыки убеждения публики блогер использует и сегодня. Впрочем, ответственность за свои слова он заведомо снимает, называя их плодом фантазии и сценарием собственной фантастической книги.

При этом предсказания будущего, как уверяет пророк, - лишь побочный эффект от употребления грибов. Их основная цель представляет куда большую ценность (или опасность) - лечение разных болезней.

Действительно, псилоцибин - вещество, содержащееся в галлюциногенных грибах, - может выступать лекарственным средством. Об этом сообщил врач руководитель научно-технического парка КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова Ильдар Фахрадиев.

По его словам, это вещество привлекает внимание ученых благодаря его потенциальным преимуществам в лечении ряда психических заболеваний, а также злокачественных новообразований.

"Однако использование псилоцибина требует строгих медицинских показаний и должно проходить под наблюдением квалифицированных специалистов. Важно понимать, что, несмотря на потенциальные преимущества, эффективность такого лечения пока не доказана окончательно, и требуются дополнительные исследования для полного понимания всех возможных последствий его применения", - подчеркивает специалист.

Отмечается при этом, что, как и в случае с алкоголем и наркотиками, употребление псилоцибина изменяет восприятие реальности и может оказывать отрицательное влияние на психическое состояние.

Цель одна – заработать

Видения же, являемые при употреблении грибов, с точки зрения психологии могут интерпретироваться как проявления подсознательных мыслей, чувств и внутренних конфликтов человека.

Но как же Александру и подобным ему блогерам удается убедить публику в том, что они действительно открыли какие-то немыслимые способности? На этот вопрос ответила психолог Анастасия Лях.

"Если разобрать их речь, то можно понять, как красиво проводятся манипуляции. Например, смешиваются реальные научные факты со своими выводами и домыслами. Или сначала пугают максимально страшным сценарием, затем рассказывают, что с этим делать. Причем рекомендации и советы могут быть вполне рациональными", - уверена психолог.

Такие люди, объясняет Анастасия, давят на базовые потребности людей, обещают панацею: научить владеть суперспособностями, излечить от всех болезней и быть не как все. Цель же всего этого одна - заработать.

Психолог предупреждает: потреблять такой контент небезопасно. Попадая под влияние различных пророков и гуру, человек теряет контроль над своей жизнью, скатывается до состояния детской беспомощности.

"Полезно ли так жить? Какие действия можно совершить из такого беспомощного состояния? Тут, я думаю, нужно обратиться к историям любых сект. Нам известны результаты. Отдают все имущество, рвут связи, разрушают семьи. Конечно, это в худшем случае. В лучшем случае - заплатят хорошую сумму денег за такой опыт", - предупреждает эксперт.

К слову, мы обратились к самому блогеру за пояснениями, однако его ассистент отказался от ответа. Кроме того, корреспондент NUR.KZ направил запросы в МВД и Министерство культуры и информации, чтобы прояснить, как в ведомстве относятся к деятельности блогера, ведь своими "прогнозами" он пугает людей, многие из которых верят в них. Мы надеемся узнать, привлекут ли блогера к ответственности. На момент публикации ответы получены не были.