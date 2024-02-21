Розовые фламинго вновь вернулись в Мангистау (фото, видео)

Стаи краснокнижных розовых фламинго перед наступлением весны снова вернулись в Мангистаускую область. Их прилет запечатлел местный блогер, передает NUR.KZ.

Видео с возвращением розовых фламинго на озеро Караколь опубликовал на своей Instagram-странице блогер Азамат Сарсенбаев.

"Фламинго возвращаются с теплых краев.

Надеюсь, когда-нибудь в Актау появится соответствующая инфраструктура для безопасного наблюдения за птицами на озере Караколь", – написал он в публикации.

Напомним, в прошлом году розовые фламинго задержались на Каспии почти до конце декабря. Видеозапись с огромной стаей розовых фламинго, которые готовятся к перелету, также опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев.

Также блогер из Актау спас птенцов птенцов фламинго, отбившихся от стаи. Несколько дней они жили с ним, но затем их забрал зоопарк в Алматы.

Позже стало известно, что один из птенцов не пережил дорогу. Однако второй, как сообщили в зоопарке, чувствует себя хорошо. У него хороший аппетит, и он обживает свой новый дом.