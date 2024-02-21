Розовые фламинго вновь вернулись в Мангистау (фото, видео)
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Стаи краснокнижных розовых фламинго перед наступлением весны снова вернулись в Мангистаускую область. Их прилет запечатлел местный блогер, передает NUR.KZ.
Видео с возвращением розовых фламинго на озеро Караколь опубликовал на своей Instagram-странице блогер Азамат Сарсенбаев.
"Фламинго возвращаются с теплых краев.
Надеюсь, когда-нибудь в Актау появится соответствующая инфраструктура для безопасного наблюдения за птицами на озере Караколь", – написал он в публикации.
Напомним, в прошлом году розовые фламинго задержались на Каспии почти до конце декабря. Видеозапись с огромной стаей розовых фламинго, которые готовятся к перелету, также опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев.
Также блогер из Актау спас птенцов птенцов фламинго, отбившихся от стаи. Несколько дней они жили с ним, но затем их забрал зоопарк в Алматы.
Позже стало известно, что один из птенцов не пережил дорогу. Однако второй, как сообщили в зоопарке, чувствует себя хорошо. У него хороший аппетит, и он обживает свой новый дом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062076-rozovye-flamingo-vnov-vernulis-v-mangistau-video/