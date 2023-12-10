"Задержались до декабря": огромную стаю розовых фламинго сняли на видео на Каспии

На Каспии розовые фламинго в этом году задержались дольше обычного. Видеозапись с огромной стаей розовых фламинго, которые готовятся к перелету, выложил блогер Азамат Сарсенбаев, передает NUR.KZ.

Блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram выложил серию публикаций с фламинго.

"Мангистау. В этом году фламинго чуть запоздали по времени перелета, никогда еще не видел, чтобы они оставались у нас до декабря, при чем в таком огромном количестве", - подписал под одной из них он.

"Волшебный декабрь в Мангистау. Фламинго задержались в нашем регионе дольше чем обычно", -пишет Азамат Сарсенбаев под другим видео.

Под роликами казахстанцы оставили сотни хвалебных комментариев.

"Невероятно! Просто безумно красиво!", "Можно вечно любоваться ими!", "Сколько их много, как здорово", "Залипательно", "Кружат в безумно красивом танце", - пишут комментаторы.

Ранее мы писали о том, что блогер Азамат Сарсенбаев из Мангистауской области выложил видео, которое сняли с борта самолета – на кадрах видно высохшее Каспийское море.

Позже он не раз поднимал тему обмеления Каспия, публикуя видео в своем аккаунте.

Мы также писали о том, что биолог обвинил Сарсенбаева в том, что фламинго гибнут из-за его съемок с дрона. Блогер в свою очередь отметил, что фламинго в основном погибают в регионе из-за инженерных сетей – птицы налетают на кабели и умирают.