"Не покидает чувство вины": один из спасенных фламинго умер по дороге в зоопарк Алматы

Блогер Азамат Сарсенбаев сообщил на своей Старинце в Instagram о том, что один из птенцов фламинго, которых он спас, умер по дороге в алматинский зоопарк, передает NUR.KZ.

"К сожалению, один из птенцов не выдержал перелет в Алматинский зоопарк. Умер по дороге тот, которого я нашел в Актауском порту. На момент когда я его нашел, он уже был очень слабым, два дня не ел и содержался в холодном ангаре", - написал Азамат.

Он также считает, что ему следовало хорошо накормить птенцов до приезда ветеринаров.

"Почему-то не покидает чувство вины, что мог лучше подготовить его к перелету", - добавил блогер.

Кроме того, по его словам, второй птенец успешно добрался до нового дома - сейчас фламинго уже в зоопарке.

Напомним, на днях актауский блогер Азамат Сарсенбаев сообщил о том, что спас птенцов фламинго. Он поселил птиц в своей квартире. Но чиновники считают, что для фламинго такие условия могут быть опасными.

Замерзших птенцов автору завораживающих видео о фламинго на озере Караколь принесли прохожие. Он поселил их в ванной своей квартиры. Однако в Комитете лесного хозяйства ему пригрозили крупным штрафом и даже уголовным наказанием за содержание редких птиц дома.

Но на помощь пришел зоопарк в Алматы - птиц бело решено направить в южную столицу.