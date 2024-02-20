"Предотвратите убийства животных": к премьер-министру Бектенову обратились зоозащитники

Казахстанские зоозащитники запустили петицию на имя премьер-министра Олжаса Бектенова с требованием предотвратить массовые убийства бездомных животных в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращение к премьер-министру было создано в связи с новыми поправками в Закон "Об ответственном обращении к животным", по которому в Казахстане хотят ввести эвтаназию для бездомных кошек и собак, спустя 15-60 дней после поимки.

Автором петиции стала волонтер из Астаны Мария Гребенкина, которая вместе с другими зоозащитниками добилась от акимата города передачи функции столичного отлова в волонтерское управление.

По мнению зоозащитников, новые поправки откроют дорогу коррупции, поскольку никто не сможет проверить списание средств, выделенных на убийства животных, а вину за смерти переложат на самих зоозащитников.

"В Мажилисе Республики Казахстан приняты к рассмотрению поправки в Закон об ответственном обращении с животными, которые, в случае принятия, вывернут Закон наизнанку", - отмечается в петиции.

В Закон планируется добавить пункт:

1. Умерщвление животных допускается:

при регулировании численности бродячих животных, которые больны, проявляют немотивированную агрессию, необустроенны и не востребованы зоозащитными организациями, а также иными лицами по истечении 15 суток, после сдачи животного в пункт временного содержания животных.

Как считают авторы петиции, эти поправки, в случае принятия, позволят:

Снять всю ответственность с владельцев. Это позволит им плодить бесконечную популяцию животных для бесконечного потока средств из бюджета на содержание и уничтожение животных.

Это позволит им плодить бесконечную популяцию животных для бесконечного потока средств из бюджета на содержание и уничтожение животных. Сделать отчетность максимально непрозрачной. Очень удобно: регистрируем в базе номер чипа, сам чип выбрасываем, а по документам он проходит как целая собака. На эту собаку будут списаны средства на отлов, содержание, эвтаназию. Проверить никто не успеет, ведь всего через 15 дней запись будет списана с пометкой "Животное утилизировано".

Очень удобно: регистрируем в базе номер чипа, сам чип выбрасываем, а по документам он проходит как целая собака. На эту собаку будут списаны средства на отлов, содержание, эвтаназию. Проверить никто не успеет, ведь всего через 15 дней запись будет списана с пометкой "Животное утилизировано". Всю ответственность за смерти многих тысяч животных переложить на зоозащитников и казахстанцев. Ведь животных будут усыплять как невостребованных зоозащитниками. А раз приюты не смогли забрать, не собрали денег на вольер, на корм, на вакцины - это они виноваты в смерти животного. И люди, которые не скинули денег.

Между тем, петицию на сегодня подписали более 6 тысяч казахстанцев - она создана на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.

"Миллионы людей в Казахстане будут обречены на моральные страдания, а сотни тысяч животных на медленную и мучительную смерть.

Ответственность для владельцев за отказ от своих животных наоборот нужно ужесточить! Только так можно будет решить проблему, это мировой опыт! Приютам для животных нужно помогать и перенимать опыт работы с животными, работа должна вестись в тандеме с госорганами.

Зоозащитники больше всех заинтересованы в том, чтобы на улицах не было бездомных животных! У нас слышащее правительство - так говорится везде. Так услышьте нас, наконец!" - говорится в обращении к премьеру.

Ранее сообщалось, что мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным – новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных. Депутаты мажилиса проголосовали, чтобы принять данные поправки в работу.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных.

В апреле того же года уже экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.

Добавим, что в прошлом году казахстанцы не раз жаловались на бездействия властей по отлову бездомных собак. Иногда голодные животные нападали на детей.

Так, весной прошлого года жители Жанаозена обратились в акимат, требуя решить проблему с бездомными собаками. Животные покусали 4-летнего мальчика, изуродовав ему лицо.

В том же месяце агрессивные животные напали на целую семью в Семее - 8-летняя девочка осталась со рваной раной на щеке.

В ноябре с похожей проблемой столкнулись сельчане в ЗКО. Они заявили, что оголодавшие собаки стали нападать на людей и скот. При этом не отрицали проблемы, но обвинили во всем самих сельчан.

Осенью на бродячих собак жаловали также смотрители кладбищ в Шымкенте. Они заявили, что собаки стали раскапывать могилы.