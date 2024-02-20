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"Население сокращается": выдавать переезжающим в СКО деньги на дрова и уголь предложил аким

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Огонь в печи
Огонь в печи. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на правчасе в сенате аким СКО заявил, что численность населения области снижается, поскольку казахстанцы уезжают в поисках более доходной работы, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов заявил, что за последние 10 лет численность населения в регионе сократилась на 45,8 тысяч человек, сельское население – на 63,8 тыс. человек. Он добавил, что большинство уезжающих хотят найти работу с более высоким заработком либо дополнительный доход.

Среди вопросов, требующих решения в регионе, аким назвал следующие:

  • ухудшение демографической ситуации и спад рождаемости;
  • низкий уровень зарплат;
  • снижение численности сельского населения и неотвратимый процесс урбанизации;
  • переселение граждан из трудоизбыточных регионов;
  • обеспечение субсидиями, жильем и сертификатами экономической мобильности переселяемых граждан для приобретения жилья, обеспечение жильем и субсидиями участников внутриобластного переселения, обеспечение жильем молодежи.

Для решения этих вопросов аким СКО предложил в пилотном режиме в 2 раза увеличить в области выплаты по рождению и уходу за ребенком, а также пособия многодетным матерям, проживающим в области.

Переселяющимся в СКО казахстанцам он предложил увеличить сумму выплаты почти до 6 млн тенге, а также выплачивать средства на дрова и уголь.

"Внести в правила добровольного переселения изменения в части увеличения суммы предоставления сертификата экономической мобильности до 1 625 МРП (5 999 500 тенге – прим. ред.).

Рассмотреть возможность разработки новых правил предоставления единовременной выплаты социальной помощи социально-уязвимым слоям населения, молодым специалистам, прибывшим с "Дипломом в село", а также переселенцам и кандасам 1 раз в год в размере 35 МРП (129 220 тенге – прим. ред.) на приобретение дров и угля, в силу того, что отопительный период в нашем регионе длится 222 дня", – предложил аким.

Напомним, в начале января депутат мажилиса Магеррам Магеррамов заявлял об оттоке населения из северных регионов страны – в частности, из СКО и Костанайской области. Для решения вопроса он предлагал продумать "северные" выплаты для казахстанцев.

Также он критиковал инфраструктуру СКО и Костанайской области. Ему не понравилось состояние дорог и работа интернета.

Отметим, что в Казахстане действует национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны", который стимулирует переселение граждан из трудоизбыточных регионов страны в трудодефицитные. В частности, в Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Ұлытау и Абай.

Переселившимся гражданам положена следующая поддержка:

  • субсидия на переезд – 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи (по 258 440 тенге в 2024 году);
  • субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение года от 15 до 30 МРП (от 55 380 тенге до 110 760 тенге) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
  • направление на краткосрочное профессиональное обучение; содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

Также в 2023 году для переселенцев также были введены сертификаты экономической мобильности (СЭМ), позволяющие его обладателям получить материальную помощь для приобретения жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061935-naselenie-sokraschaetsya-vydavat-pereezzhayuschim-v-sko-dengi-na-drova-i-ugol-predlozhil-akim/

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