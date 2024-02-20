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Как могут изменить въезд и выезд с аэропорта Алматы

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой сообщил о том, как могут быть изменены въезд и выезд с территории воздушной гавани, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас заезд и выезд с территории аэропорта осуществляется с улицы Майлина, что создает дополнительные пробки. Мы работаем с акиматом, чтобы сделать заезд с улицы Ахметова и выезд на улицу Майлина.

Ежедневно 16 тыс. машин заезжают, 65% высаживают или забирают пассажиров. Мы создали третью линию для высадки пассажиров, но не все водители ею пользуются. Будут в дальнейшем три линии дороги", – говорит Эрсой.

Он добавил, что о решении касательно выездов и въездов будет сообщено дополнительно.

Также будет построен еще один пандус для пассажиров международного терминала.

Сегодня президент аэропорта объяснил задержки рейсов, которые происходили на прошлой неделе в мегаполисе. По его словам, главной причиной был обильный снегопад.

Он также ответил на вопрос, получил ли аэропорт Алматы компенсацию за ущерб во время январских событий, и отказался называть журналистам размер своей заработной платы.

Кроме того, Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, как планируют бороться с пробками на территории воздушной гавани и почему пассажирам приходится долго ждать багаж.

Также стало известно, как изменится аэропорт Алматы с открытием нового терминала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061952-kak-mogut-izmenit-vezd-i-vyezd-s-aeroporta-almaty/

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