Видео с намазом в школе прокомментировали в Минпросвещения

Глава Минпросвещения на брифинге кабмина рассказал о случае совершения намаза якобы в одной из школ Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Гани Бейсембаева, удалось ли выяснить, в какой из школ совершали намаз. Видео об этом распространяется в TikTok.

"Данный прецедент мы сейчас изучаем, пока в какой школе, каком регионе произведена – еще неизвестно, по выяснению обстоятельств будут приняты определенные меры. Думаю, дождемся, где было. Пока все управления образования говорят – что 90-ая школа там сказано (в видео – прим.ред.) – о несоответствии помещения, которое там указано", – заявил в ответ министр.

Он призвал дождаться выяснения полного обстоятельства дела.

"Сначала давайте выясним, в школе это было или не в школе", – призвал Гани Бейсембаев.

Журналисты поинтересовались, нет ли планов открыть намазханы (молельные комнаты) в школах, учитывая рост религиозности среди населения.

"Школа – это место, где дают знания нашим детям. Школа предназначена для того, чтобы преподавать качественное образование и воспитание, поэтому категорически это невозможно", – резюмировал министр.