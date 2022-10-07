Можно ли отпускать учеников с уроков на намаз, объяснил Аймагамбетов

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов во время встречи с населением Алматы ответил на вопросы о том, могут ли учителя отпускать подростков на намаз с уроков и можно ли носить в школу одежду с капюшоном в качестве альтернативы хиджабу, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из присутствующих уточнила у министра, могут ли дети носить национальную одежду, например, кимешек, или обычную одежду с капюшоном вместо хиджаба. А также спросила, могут ли учителя, при наличии уведомления от родителей, отпускать мальчиков-подростков с уроков на намаз.

"У нас светское государство и учреждения образования тоже светские. Оттуда и исходят ответы на ваши вопросы. Так как у нас светское государство, ответ будет "нет". У нас есть требования к школьной форме, общие правила и требования к учителям и профессии", — заключил министр.

Ранее Ержан Нукежанов комментировал вопрос ношения хиджаба в казахстанских школах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991668-mozhno-li-otpuskat-uchenikov-s-urokov-na-namaz-obyasnil-aymagambetov/