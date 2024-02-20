Ограничения для транспорта ввели в 8 областях Казахстана

На 20 дорогах республиканского значения в 8 областях Казахстана на данный час ввели ограничения по движению транспорта из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По состоянию на 09:00 20 февраля из-за ухудшения погодных условий на 20 автодорогах республиканского значения в 8 областях страны введено ограничение движения транспорта, сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖола".

Так, в области Абай и Восточно-Казахстанской области ввели ограничения для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В области Абай наблюдается сильный мороз до -40 градусов. В связи с этим ограничения начали действовать на 7 автодорогах общей протяженностью 2174 км.

Полностью для всех видов транспорта закрыта автодорога "Омск – Майкапчагай" на участке между селами Калбатау и Кокпекты.

В️ ВКО из-за сильного мороза в -45 градусов ограничили движение на 7 автодорогах протяженностью 1268 км.

В Жамбылской области тем временем наблюдаются ️ограничение видимости, снегопад, метели и сильный ветер. Для всех видов транспорта закрыта дорога "Алматы – Ташкент – Термез" между селами Кенен и Кайнар. При этом движение осуществляется через старый перевал Кордай.

Кроме того, ограничения действуют в:

️области Жетісу – 1 автодорога общей протяженностью 58 км. Для общественного автотранспорта и автомобилей с дизельными двигателями перекрыта дорога "Алматы – Усть-Каменогорск" на участке между Ушаралом и границей области Абай.

– 1 автодорога общей протяженностью 58 км. Для общественного автотранспорта и автомобилей с дизельными двигателями перекрыта дорога "Алматы – Усть-Каменогорск" на участке между Ушаралом и границей области Абай. Карагандинской области – 1 автодорога протяженностью 103 км. Для общественного автотранспорта и автомобилей с дизельными двигателями ввели ограничения на дороге "Караганда – Аягоз – Бугаз" на участке от Каркаралинска до границы области Абай.

– 1 автодорога протяженностью 103 км. Для общественного автотранспорта и автомобилей с дизельными двигателями ввели ограничения на дороге "Караганда – Аягоз – Бугаз" на участке от Каркаралинска до границы области Абай. ️Костанайской области – 1 автодорога протяженностью 83 км. Для всех видов транспорта – на автодороге "Жезказган– Петропавловск" (от границы области Ұлытау до Аркалыка).

– 1 автодорога протяженностью 83 км. Для всех видов транспорта – на автодороге "Жезказган– Петропавловск" (от границы области Ұлытау до Аркалыка). Павлодарской области – 1 автодорога общей протяженностью 160 км. Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, закрыта дорога "Омск – Майкапчагай" на участке от поселка Кенжеколь до границы области Абай.

– 1 автодорога общей протяженностью 160 км. Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, закрыта дорога "Омск – Майкапчагай" на участке от поселка Кенжеколь до границы области Абай. области Ұлытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км. Для всех видов транспорта – "Жезказган – Петропавловск" на участке от поселка Ұлытау до границы Костанайской области. В целом в регионе наблюдаются сильный ветер и морозы.

В дорожных работах задействованы 419 единиц техники и 785 человек.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что с 20 по 22 февраля в ряде регионов ожидаются морозы в -45 градусов.

Морозы, к слову, вот уже несколько дней бушуют в некоторых областях Казахстана. Самая тяжелая ситуация – на востоке страны. Спасать людей от холода приходится в условиях режима ЧС, объявленного из-за мощного снегопада.

Из-за лютого холода подвесной мост в Семее разошелся по швам. В акимате официально подтвердили, что деформационный шов на путепроводе треснул из-за 30-градусных морозов.

Между тем снегопад пообещали сегодня в Алматы и Шымкенте. В Астане стоит яркая погода без осадков.