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Переселенные из аварийных квартир актюбинцы недовольны новым жильем (видео)

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Макет многоквартирных домов
Макет новостроек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Актобе, которых ранее переселили из аварийных домов, жалуются на новое жилье - в новом доме уже протекают трубы, качество постройки оставляет желать лучшего, передает сайт телеканала КТК.

Эпопея с жильем началась у актюбинцев еще в прошлом году, когда, заехав в купленные по госпрограмме квартиры, они обнаружили, что дома чуть ли не разваливаются.

Экспертиза признала, что две четырехэтажки аварийные, оставаться в них опасно. Жильцов, которые и сейчас выплачивают ипотеку за оказавшиеся непригодными к жизни квартиры, обещали расселить.

Новые квартиры люди получили лишь 1 февраля. Однако и тут их ждало разочарование. По словам горожан, они рассчитывали, что им предоставят равноценное жилье. Ведь в акимате обещали, что все будет готово для новоселья и не придется делать ремонт. А теперь откровенно разочарованы.

Они рассказали журналистам, что в новых квартирах не закрываются межкомнатные двери, падают розетки, не прикреплены плинтусы. Помимо этого, нет газа, а вместо горячей воды течет еле теплая.

В акимате уверяют: специальная рабочая группа зафиксирует все недочеты, а застройщик устранит их за собственный счет.

В самой компании считают, что новоселам стоит меньше жаловаться. Уверяют, что они лучше, чем прежний застройщик, у которого фундамент продержался всего-то три года.

"Возможно, стены кривые, поэтому двери не закрываются. Все минусы за счет фирмы устраняем. Акимат нам ни копейки не давал. И так компания на этот ремонт чистовой 100 миллионов потратила. Хотя по проекту квартиры надо было сдавать в получистовом виде. В день сто звонков ко мне приходит с жалобами. А может, они сами ломают, а нас хотят сделать крайними?!" - заявил мастер участка Нурдаулет Балмаханов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059282-pereselennye-iz-avariynyh-kvartir-aktyubintsy-nedovolny-novym-zhilem-video/

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