"Кирпичи падают": жители Актобе потребовали переселить их из аварийных домов (видео)

Аварийный дом в Актобе. Кадр из видео: almaty.tv

Жители аварийных домов в Актобе просят срочно переселить их. По словам актюбинцев, новое жилье они ждут уже почти 20 лет, передает телеканал Almaty.tv.

Актюбинка Алтын Аскарова, живущая в аварийном доме, рассказала, что часть квартир здесь давно пустует. По словам женщины, в их доме от постоянной сырости обрушилась часть стены, кирпичами едва не придавило соседку, а крыша течет.

"В этом доме я живу 12 лет, есть люди, которые 25 лет живут, вот соседи, когда дождь или весной снег собирается, если успеваем убирать своими руками туда возим, а если нет, вся вода в дом уходит", – пожаловалась она.

Отмечается, что жильцы этих аварийных домов требуют срочного переселения. Говорят, ждут этого почти 20 лет. Обещания о том, что им предоставят другое жилье, давал еще бывший глава региона, но пока – безрезультатно.

"Видите, кирпичи падают, один раз хотела пройти туда, успела вовремя убежать, кирпичи упали, еще дождь был. Мы прям молимся, чтобы дождя не было, мы боимся здесь жить, нам идти некуда", – рассказала еще одна жительница города.

Люди говорят, что продать такую недвижимость невозможно, а снимать другое жилье – не по карману. Из-за жутких условий многие были вынуждены бросить свои квартиры. В акимате пообещали ускорить процесс сноса аварийного жилья.

"По пяти домам проводим работу, это дома по улице Чекалина. Там живут люди, пять аварийных домов, будем их переселять в поселок Кызылжар, там начинаются работы по строительству трехэтажного дома", – сообщила заведующая сектором городского отдела жилищной инспекции Акнур Казбаева.

Сообщается, что всего в Актобе аварийными признаны 34 многоквартирных дома. При этом больше половины построены из деревянных щитосборных панелей, но этот материал считается пожароопасным.

До 2025 года намечена комплексная реновация старых кварталов. В акимате сообщили, что готовят план развития 50-ти жилых массивов. В основном, это район новостроек, где есть проблемы с инфраструктурой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019277-kirpichi-padayut-zhiteli-aktobe-potrebovali-pereselit-ih-iz-avariynyh-domov-video/