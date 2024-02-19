"Можно просто снять пеньюар": аким Караганды обратился к жителям города

Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям города из-за проблем с электричеством, которые были вызваны высокой нагрузкой на электросети обогревателями, передает NUR.KZ.

"ТЭЦ работает стабильно, вода есть, но вчера произошла проблема с электричеством в некоторой части юго-востока. На пару часов без света остались Орбита, Сатыбалдина, Строителей, Муканова, Карбышева. Ребята "Караганды Жарык" отработали оперативно.

Почему так случилось? А потому что включили все обогреватели и пошел огромный перегруз на электросетях. Друзья, понимаю, всем комфортно ходить дома в футболочках и шортиках, и температура дома, чтобы была градусов так 28.

Но хочу еще раз пояснить, если у вас дома – 21-22 градуса, это норма, не нужно включать обогреватель, можно просто снять пеньюар и надеть кофту потеплее", – написал он в своем Instagram-аккаунте.

Градоначальник пояснил, что когда идет нагрузка на сети, то выбивает электричество, соответственно, перестают работать насосные станции, и весь дом остается без отопления и воды.

"Тогда уже будем ходить в шубах. Давайте не будем испытывать судьбу и наши сети на прочность!" – добавил он.

Мейрам Кожухов призвал карагандинцев немного потерпеть и не напрягать сети города, чтобы избежать больших проблем.

Напомним, на прошлой неделе аким Караганды опубликовал видео, в котором предупредил горожан о приближающихся сильных морозах, а также дал ряд поручений касательно полной готовности коммунальных служб к экстренным ситуациям.

Между тем сегодня, 19 февраля, на юге и востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохранится сильный мороз до 35-39 градусов.