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Дороги закрыли в 12 регионах Казахстана из-за непогоды

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Машина едет по заснеженной трассе
Гололед. Иллюстративное фото: LeManna/Getty Images

Утром в понедельник, 19 февраля, ограничение движения транспорта действует на дорогах в 12 регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

На 5:00 19 февраля оно действует на 61 автодорогах республиканского значения и было введено из-за ухудшения погодных условий.

Дороги закрыты:

Область Абай – 5 автодорог общей протяженностью 1314 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

  • "Омск-Майкапшагай" - гр.Павлодарской обл.-с.Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)с.Калбатау-с.Бугаз (для всех видов), с.Бугаз- гр.Восточно Казахстанской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);
  • "Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз" - г.Аягуз–с.Бугаз;
  • "Алматы-Усть-Каменогорск"- гр.Жетысуской обл.- гр. ВосточноКазахстанской обл.;
  • "Таскескен-Бахты"- с.Таскескен–с.Урджар;
  • "Усть-Каменогорск-Семей"- Семей - гр. Восточно-Казахстанской обл.

Акмолинская область– 19 автодорог общей протяженностью 2140 км (понижение температуры воздуха)

  • По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Алматинская область – 3 автодороги общей протяженностью 327 км (снег, понижение температуры воздуха)

  • "Подъезд к турбазе Алма-Тау";
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 25-118, уч. ПВП-с.Шенгельды (для грузового и общественного);
  • "Алматы-Шелек-Хоргос" км 24-243, уч. ПВП-с.Чунджа (для всех видов).

️Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью1268 км (снег, метель, ограничение видимости)

  • "Омск-Майкапчагай"- гр.Абайской обл.-г.Зайсан (для всех видов);
  • По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

️Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

  • "Алматы-Ташкент-Термез" с.Кенен -с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов).

Область Жетiсу – 2 автодороги общей протяженностью 158 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, в связи с ухудшением погодных условий)

  • "Ушарал-Достык"- ст.Коктума-ст.Достык (для всех видов);
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" - пов.Ушарал-гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Карагандинская область – 5 автодорог общей протяженностью 1178 км (понижение температуры воздуха)

  • "Астана-Кабанбай батыра - Нура -Темиртау" гр.Акмолинской обл.- г.Темиртау;
  • "Кызылорда-Павлодар" - гр.Улытауской обл.-п.Топар, г.Караганда гр.Павлодарской обл;
  • "Екатеринбург–Алматы" - г.Темиртау-г.Караганда, Северо Восточный обход, п. Новостройка - г.Балхаш;
  • "Караганда - Аягоз - Бугаз" - п.Ботакара - г. Каркаралы;
  • "Калкаман-Баянаул-Умиткер–Ботакара" - Павлодарской обл. -п. Ботакара км. 231-324 (для дизельного автотранспорта).

Костанайская область – 3 автодороги общей протяженностью 135 км (в связи с ухудшением погодных условий в Ұлытау)

  • "Жезказган-Петропавловск"- гр.Ұлытау-г.Аркалык (для всех видов);
  • "Жезказган-Петропавловск"- г.Аркалык-гр.Акмолинской обл;
  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган" - с.Октябрьское-гр.Акмолинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

️Павлодарская область – 8 автодорог общей протяженностью 1624 км (понижение температуры воздуха)

  • По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Северо-Казахстанская область – 4 автодороги общей протяженностью 398 км (понижение температуры воздуха)

  • "Екатеринбург–Алматы" - с.Рузаевка-гр. Акмолинской обл;
  • "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ(на Омск)" - гр.Акмолинской обл.- гр.РФ;
  • "Кокшетау-Рузаевка" - гр.Акмолинской обл.- с.Саумалколь;
  • "Жезказган-Петропавловск"- гр.Акмолинской обл.- с.Токсан би (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

️Туркестанская область – 1 автодорога

  • "Жизак-Гагарин-Жетысай-Сарыагаш -Жыбек жолы" - Кызыласкер- п. Черняевка.

Область Ұлытау- 3 автодороги

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана 19 февраля - в некоторых уголках страны синоптики прогнозируют очень сильные морозы до 45 градусов.

Накануне казахстанских водителей предупредили об ухудшении погодных условий в некоторых регионах страны. В ряде областей - морозы и осадки. В связи с этим "КазАвтоЖол" сделал заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061605-dorogi-zakryli-v-12-regionah-kazahstana-iz-za-nepogody/

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