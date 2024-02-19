Снежно и тепло будет в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 19 по 25 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

19 февраля в Шымкенте обещают снегопад. Температура в среднем составит -4 градуса. Днем воздух может прогреться до -2, но ночью температура опустится до -5 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

20 февраля в городе снова прогнозируют снегопад. Температура составит около -4 градусов. Максимальная температура составит -2 градуса, а похолодать может и до -7. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

21 февраля ожидается пасмурная погода. Средняя температура в этот день в районе -4 градусов. Днем - до -1 градуса, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

22 февраля в Шымкенте синоптики вновь обещают пасмурную погоду. Температура в среднем будет находиться на отметке -3 градуса. Максимально температура поднимется до 0 градусов, а опуститься может до -6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

23 февраля опять пасмурно Среднесуточная температура - в районе -2 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса, а ночью похолодает до -5 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

24 февраля прогнозируются осадки - снегопад. Температура в среднем остановится на отметке -1 градус. Также днем она может подняться до 0 градусов, минимальная температура в этот день ожидается до -2 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,0 м/с.

25 февраля, по прогнозам синоптиков, будет пасмурная погода. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до+ 3 градусов, но ночью похолодает до -3 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.