Морозы до 45 градусов ожидаются в Казахстане в понедельник

Завтра, 19 февраля, в ряде областей Казахстана ожидается непогода. При этом в некоторых уголках страны синоптики прогнозируют очень сильные морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Штормовые предупреждения в связи с непогодой синоптики объявили в 9 регионах Казахстана.

Так, в Шымкенте ночью и утром 19 февраля ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируется очень сильный мороз 45 градусов.

На юге и востоке Карагандинской области будет дуть ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохранится сильный мороз до 35-39 градусов.

В Кызылординской области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, а в центре области – до 23 м/с.

На западе и севере области Ұлытау ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области будет туман. В горных районах – низовая метель. Ветер на севере, западе, а также в горных и предгорных районах области – до 15-20 м/с, на горных перевалах – порывы до 23-28 м/с.

Днем в центре, на юго-западе и на востоке области Абай ожидается низовая метель. Ветер днем в центре, на юго-западе, востоке – до 15-20 м/с.

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области также прогнозируется низовая метель. Скорость ветра днем на севере области будет достигать 15-18 м/с.

При этом с 21:00 18 февраля до 21:00 19 февраля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На юге, западе и в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах региона – туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с.