"Зима еще не закончилась": аким Караганды обратился к горожанам

В Караганде ожидается понижение температуры, местами - до -37 градусов. Аким города обратился к карагандинцам и дал поручения по усилению работы местным коммунальным службам, передает NUR.KZ.

Аким Караганды Мейрам Кожухов опубликовал видео в Instagram, в котором предупредил горожан о приближающихся сильных морозах, а также дал ряд поручений касательно полной готовности коммунальных служб к экстренным ситуациям.

"У нас по прогнозу стоит очень сильное понижение температуры. В пятницу и субботу - до -37. Критически низкие температуры - ближайшие 4-5 дней у нас. Зима еще не закончилась.

Работу всех коммунальных служб, в особенности наших теплоисточников, водоснабжения, водоотведения и электроэнергии, держим на особом контроле", - отметил Мейрам Кожухов.

Градоначальник также поручил местной теплоэнергетической компании уже с сегодняшнего дня начинать "прогревать" дома города, а всем службам - быть готовыми и рассматривать критические сценарии, чтобы быть готовыми к холодам. Поручено также ввести усиленные ночные дежурства на коммунальных объектах.

Обратился Мейрам Кожухов и к карагандинцам.

"Обращаюсь к жителям частных секторов, директорам детских садов и других организаций. В связи с критически низкими температурами есть риск промерзания водопровода и даже канализации, особенно ночью.

Чтобы избежать замерзания водопровода, вновь рекомендую в мороз оставлять чуть открытыми краны с холодной водой для протока и постоянной циркуляции в водопроводных трубах. Этим вы застрахуете себя от замораживания водопроводных и канализационных труб", - добавил он.

Напомним, в начале января из-за разыгравшейся непогоды без света, тепла и электричества остались Темиртау и Караганда.

В те же дни аким Караганды Мейрам Кожухов обращался к работодателям и просил их отпустить сотрудников домой с работы пораньше из-за возможного ухудшения погодных условий. Также сообщалось о том, что аэропорт Караганды не принимает и не отправляет самолеты из-за ухудшения погоды.

В начале февраля из-за дождя с переходом в снег на автодороге республиканского значения Алматы - Екатеринбург по направлению Караганда - Аксу -Аюлы было ограничено движение для всех видов автотранспорта. В связи с этим на выезде из областного центра образовался затор из 500 автомашин.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. Впоследствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода;

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.