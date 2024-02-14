Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Зима еще не закончилась": аким Караганды обратился к горожанам

Опубликовано:

Морозы в городе
Сильные морозы. Иллюстративное фото: Dean Conger/Getty Images

В Караганде ожидается понижение температуры, местами - до -37 градусов. Аким города обратился к карагандинцам и дал поручения по усилению работы местным коммунальным службам, передает NUR.KZ.

Аким Караганды Мейрам Кожухов опубликовал видео в Instagram, в котором предупредил горожан о приближающихся сильных морозах, а также дал ряд поручений касательно полной готовности коммунальных служб к экстренным ситуациям.

"У нас по прогнозу стоит очень сильное понижение температуры. В пятницу и субботу - до -37. Критически низкие температуры - ближайшие 4-5 дней у нас. Зима еще не закончилась.

Работу всех коммунальных служб, в особенности наших теплоисточников, водоснабжения, водоотведения и электроэнергии, держим на особом контроле", - отметил Мейрам Кожухов.

Градоначальник также поручил местной теплоэнергетической компании уже с сегодняшнего дня начинать "прогревать" дома города, а всем службам - быть готовыми и рассматривать критические сценарии, чтобы быть готовыми к холодам. Поручено также ввести усиленные ночные дежурства на коммунальных объектах.

Обратился Мейрам Кожухов и к карагандинцам.

"Обращаюсь к жителям частных секторов, директорам детских садов и других организаций. В связи с критически низкими температурами есть риск промерзания водопровода и даже канализации, особенно ночью.

Чтобы избежать замерзания водопровода, вновь рекомендую в мороз оставлять чуть открытыми краны с холодной водой для протока и постоянной циркуляции в водопроводных трубах. Этим вы застрахуете себя от замораживания водопроводных и канализационных труб", - добавил он.

Напомним, в начале января из-за разыгравшейся непогоды без света, тепла и электричества остались Темиртау и Караганда.

В те же дни аким Караганды Мейрам Кожухов обращался к работодателям и просил их отпустить сотрудников домой с работы пораньше из-за возможного ухудшения погодных условий. Также сообщалось о том, что аэропорт Караганды не принимает и не отправляет самолеты из-за ухудшения погоды.

В начале февраля из-за дождя с переходом в снег на автодороге республиканского значения Алматы - Екатеринбург по направлению Караганда - Аксу -Аюлы было ограничено движение для всех видов автотранспорта. В связи с этим на выезде из областного центра образовался затор из 500 автомашин.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. Впоследствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода;
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060838-zima-esche-ne-zakonchilas-akim-karagandy-obratilsya-k-gorozhanam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.