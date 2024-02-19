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Морозы больше 30 градусов ожидаются в Астане на этой неделе

Опубликовано:

Жители Астаны гуляют по улице
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 19 по 25 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

19 февраля в Астане осадков не ожидается - будет ясная погода. Температура в среднем составит -27 градусов. Днем воздух может прогреться до -20 градусов, но ночью температура опустится до -32 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

20 февраля вновь будет ясная погода. Температура составит около -26 градусов. Максимальная температура составит -18 градусов, а минимальная опустится до -33 градусов. Скорость ветра составит до 4,1 м/с.

21 февраля будет - также без осадков. Средняя температура – в районе -27 градусов. Днем температура поднимется до -17 градусов, а ночью опустится до -35 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

22 февраля в Астане синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем составит-25 градусов. Максимально температура поднимется до -16 градусов, а опуститься может до -33 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

23 февраля синоптики осадков не прогнозируют. Среднесуточная температура в этот день составит -25 градусов. Днем воздух прогреется до -16 градусов, а ночью похолодает до -32 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

24 февраля в Астане будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке -24 градусов. Максимальная температура составит -15 градусов, минимальная - до -31 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,1 м/с.

25 февраля, по прогнозам синоптиков, вновь будет пасмурно. Средняя температура составит -21 градус. Воздух может прогреться и до -14 градусов, но ночью похолодает до 31 градуса. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061607-morozy-nizhe-30-gradusov-ozhidayutsya-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

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Морозы больше 30 градусов ожидаются в Астане на этой неделе
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